Zavedenie celoštátneho ročného predplatného cestovného lístka CeloSlovák vo verejnej osobnej doprave navrhuje Progresívne Slovensko. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku ľuďom umožní za veľmi výhodnú cenu využívať všetky formy hromadnej dopravy na celom Slovensku. Okrem vlakov by sa malo dať s jedným lístkom cestovať aj mestskou hromadnou dopravou a regionálnymi autobusmi. „Je to sociálne a zároveň aj klimatické opatrenie. Ušetrí to ľuďom peniaze, odľahčí cesty a pomôže nášmu zdraviu aj prírode,“ povedal na tlačovej besede Šimečka.

Ako podotkol, podobné opatrenie už funguje v Rakúsku, kde takýto lístok zaviedli v roku 2021 a využíva ho viac ako 260-tisíc cestujúcich. „Je to symbolické opatrenie, aby bola verejná doprava funkčná, dobre prepojená a bola pre každého výhodnou alternatívou cestovania. Okrem toho potrebujeme zásadne investovať do železničnej infraštruktúry,“ uviedol Šimečka. Za potrebnú tiež označil dopravnú integráciu v krajoch aj na celom Slovensku, ako aj reformu Železničnej spoločnosti Slovensko.

Progresívci chcú verejnú dopravu zatraktívniť aj ďalšími opatreniami. Odborník hnutia na dopravu Martin Pekár priblížil, že pre fungujúcu železničnú dopravu treba zlepšiť ponuku. „Znamená to viac vlakov, ktoré budú jazdiť častejšie a najmä načas, odstrániť meškania a zlepšiť stav tratí. Takmer 40 percent koľajníc je v nevyhovujúcom stave,“ priblížil.

Podľa Pekára je potrebná dlhodobá vízia modernizácie a rozvoja železníc, elektrifikácia a modernizácia tratí na vyššiu rýchlosť či zvýšenie kapacity preťažených tratí. Hnutie chce podporiť národného vlakového dopravcu v liberalizácii, aby obstál v konkurencii. „Preskúmame možnosti pripojenia do systému vysokorýchlostných tratí hlavne Viedeň - Budapešť cez Bratislavu a Varšava - Budapešť cez Košice,“ dodal.

Ekonomický expert Progresívneho Slovenska Štefan Kišš upozornil, že do železníc Slovensko investuje v porovnaní s okolitými krajinami výrazne menej. „Železničná doprava je naša priorita. Preto potrebujeme zvýšiť financovanie zo strany štátu aj príjmy vďaka viac prepraveným ľuďom aj tovarom a zabezpečiť finančnú stabilitu,“ poznamenal. Dodal, že lepšiu hodnotu za peniaze možno dosiahnuť efektívnou priorizáciou investičných projektov, čiže realizáciou najprv najviac prínosných projektov.