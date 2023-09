Produkcia vína vo Francúzsku tento rok podľa odhadov klesne o dve percentá. Medzi jednotlivými regiónmi sú však veľké rozdiely – kým niektoré vinice vážne poškodili hubové ochorenia, priaznivé počasie v iných regiónoch produkciu naopak zvýšilo. Uviedlo to francúzske ministerstvo pôdohospodárstva.

Celková produkcia vína by mala dosiahnuť skoro 45 miliónov hektolitrov. To je v rámci pôvodne odhadovaného rozpätia 44 až 47 miliónov hektolitrov, čo bol odhad z minulého mesiaca. Tohtoročná produkcia by tak mala byť mierne nad priemerom posledných piatich zberov, uviedla agentúra Reuters. Jeden hektoliter zodpovedá zhruba 133 štandardným fľašiam vína.

„Situácia je však na jednotlivých vinohradoch rozdielna. Potenciál zberu ovplyvňuje nákaza plesňami v Bordeaux a na juhozápade a tiež sucho v regióne Languedoc-Roussillon,“ uviedlo ministerstvo. Inde bola situácia priaznivejšia, hoci sa na konci kampane objavila huba botrytis, známa tiež ako sivá pleseň.

V regióne Bordeaux produkcia vína klesla medziročne o deväť percent a oproti priemeru posledných piatich zberov o 17 percent. V juhozápadnom regióne sa znížila medziročne o šesť percent a oproti posledným piatim zberom o 18 percent.

Priaznivé počasie v regióne Champagne ale prispelo k tomu, že hrozno tento rok mohlo dosiahnuť rekordnú hmotnosť. Produkčný potenciál tak bude zrejme 24 percent nad priemerom.

Horúce počasie v posledných týždňoch tiež podporilo skorý zber hrozna vo väčšine regiónov, dodalo ministerstvo.