Produkcia áut v Británii aj v marci 2023 vzrástla, už druhý mesiac po sebe, keďže zahraničný dopyt vykompenzoval pokles domáceho a problémy komponentov, ako sú polovodičové čipy, sa zmiernili. Aj za celý prvý štvrťrok sa výroba áut zvýšila. Ukázali to v piatok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).

Podľa údajov SMMT v marci 2023 sa výroba áut v Británii zvýšila medziročne o 6,1 percenta na 81 605 kusov. Produkcia na export pritom stúpla o 10,4 percenta, zatiaľ čo pre domáci trh klesla o 5,1 percenta. Vývoz sa tak podieľal 75,4 percentami na celkovej produkcii a domáci trh 24,6 percentami.

Združenie uviedlo, že výroba hybridných, plug-in hybridných a batériových elektrických vozidiel v marci medziročne vyskočila o 75 percent. „Rast výroby áut v Spojenom kráľovstve druhý mesiac po sebe dáva dôvod na optimizmus, hoci objemy sú stále výrazne pod úrovňami pred pandémiou,“ povedal generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.

Medziročne o šesť percent

Za celý prvý štvrťrok vzrástla výroba áut medziročne o šesť percent na 219 887 kusov, keďže globálne problémy s dodávkami komponentov sa začali zmierňovať, uviedlo združenie. Aj produkciu za celý prvý kvartál potiahol export, ktorý vzrástol o 6,6 percenta a predstavoval takmer osem z desiatich vyrobených áut, uviedlo SMMT.

V rámci exportu smerovalo v marci najviac áut, až 63,6 percenta alebo 39 172 kusov, do Európskej únie (EÚ). Oproti minulému roku sa marcové dodávky do Únie zvýšili o 4,9 percenta. Export na ďalšie veľké trhy však klesol, a to do USA o 4,1 percenta a do Číny o 8,3 percenta.

SMMT oznámilo, že produkcia úžitkových vozidiel klesla v marci druhý mesiac po sebe, medziročne o 3 percentá na 9 822 kusov dodávok, nákladných áut, taxíkov, autobusov a autokarov, keďže dočasný nedostatok komponentov pokračoval. Poklesy prišli po masívnom raste v januári.