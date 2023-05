Problémy investorov prichádzajúcich na Slovensko by sa v budúcnosti mohli riešiť systematickejšie. Taký je aspoň zámer Medzirezortnej pracovnej skupiny pre strategické investície. Vznikla na návrh Ministerstva hospodárstva SR v novembri 2022. Okrem iného sa venuje hľadaniu konkrétnych riešení spojených s prípravou priemyselných parkov, infraštruktúry, či štartom výstavby výrobných a administratívnych kapacít novej investície.

„Cieľom je, aby sme pri každom novom investičnom projekte nemuseli hľadať riešenia tých istých, alebo podobných problémov opäť a nanovo. Investor potrebuje zrozumiteľnú trajektóriu termínov a trvania povoľovacích konaní. A je úlohou nás, ministerstiev, aby sme opakujúce sa procesy štandardizovali a neobjavovali to isté opäť a opäť,“ povedal štátny tajomník rezortu hospodárstva a predseda medzirezortnej pracovnej skupiny Peter Švec.

Naposledy skupina zasadala v Košiciach. Témou bola predovšetkým urgencia časovo limitovaného posilnenia personálnych a technických kapacít pre lokálnu agendu rezortov životného prostredia, vnútra a Úradu pre výstavbu a územné plánovanie SR. „A to najmä z dôvodu, že všetky povoľovacie konania spojené s avizovanými investíciami, hlavne mega-projektom automobilky Volvo, či skupiny jeho dodávateľov, potrebujeme zvládať plynule,“ dodal Švec.

Okrem okamžitého riešenia potrebuje podľa skupiny Slovensko aj „mobilný" tím odborníkov, ktorí by boli schopní svoju skúsenosť zo zvládnutia povoľovacích konaní z jedného investičného projektu aplikovať na iný, v inej časti Slovenska. To by mohlo našu krajinu posunúť dopredu v silnej konkurencii a súťaži o nové investície. „Nové investície do moderných a inovačných technológií potrebuje Slovensko bez ohľadu na politické zmeny a turbulencie," uzavrel Švec.