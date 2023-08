Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že prvá civilná loď už preplávala novým ukrajinským humanitárnym koridorom v Čiernom mori.

Loď vyplávala z Odesy a teraz pláva k Bosporu, uviedol Zelenskyj, ktorý to označil za krok k obnoveniu slobody plavby v Čiernom mori. Úlohy prvej lode skúšajúcej novú trasu sa podľa agentúry DPA chopila nemecká kontajnerová loď s ukrajinskou posádkou, plaviaca sa pod vlajkou Hongkongu.

Rusko minulý mesiac odstúpilo od dohody umožňujúcej vývoz obilia z ukrajinských prístavov pri Čiernom mori a pohrozilo útokom na lode plávajúce do ukrajinských vôd. Minulú nedeľu ruská loď naozaj strieľala na cudziu loď, aby ju prinútila zastaviť na kontrolu.

„Ukrajina práve urobila dôležitý krok k obnoveniu slobody plavby v Čiernom mori. Prvá civilná loď, ktorá vyplávala z prístavu v Odese, preplávala novým ukrajinským humanitárnym koridorom. Teraz pláva k Bosporu,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.

Ukraine has just made an important step toward restoring the freedom of navigation in the Black Sea. The first civilian vessel has passed through Ukraine’s new humanitarian corridor, departing from the port of Odesa. It’s currently on its way to the Bosporus.



Earlier, Ukraine…