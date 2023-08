Od 1. septembra by sa mala zvýšiť suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča o 10 percent na 1 034 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.

Kabinet premiéra Ľudovíta Ódora bude tiež rozhodovať o schválení dohody so Švajčiarskom či o preplatení nákladov za záchranné práce samosprávam.

Slovensko by malo dostať od Švajčiarska príspevok vo výške 44,2 milióna švajčiarskych frankov (46 miliónov eur).

Vyplýva to z návrhu na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie.

Vláda by mala prerokovať aj novelu nariadenia o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu. Tá prinesie zjednotenie nabíjačiek na nové mobilné telefóny, tablety či digitálne fotoaparáty.

Od 28. decembra tohto roka by mali byť výhradne nabíjacie konektory typu USB – C okrem laptopov, ktoré sa budú musieť novým pravidlám prispôsobiť do 28. apríla 2026.

Ďalšími bodmi programu rokovania vlády sú aj rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov z plánu obnovy na vybudovanie nového superpočítača Centru spoločných činností Slovenskej akadémie vied či preplatenie 2,6 milióna eur dotknutým samosprávam za záchranné práce počas 157 mimoriadnych situácií.