Poradenská a účtovná spoločnosť KPMG prepustí v Spojených štátoch päť percent zamestnancov. Spoločnosť pociťuje ekonomické problémy a prirodzený úbytok zamestnancov je mimoriadne nízky, povedal hovorca firmy, ktorá patrí medzi štyri najväčšie účtovné spoločnosti na svete.

Na konci septembra KPMG v USA mala viac ako 39-tisíc zamestnancov.

KPMG už vo februári znížila počet zamestnancov v USA dve percentá. Stala sa tak prvou zo štvorice najväčších účtovných firiem, ktorá znížila počet zamestnancov v USA. Nové kolo znižovania počtu zamestnancov by sa malo uzavrieť do konca finančného roka 2023, teda do konca septembra.

„Sme presvedčení, že je to v najlepšom dlhodobom záujme našej firmy a že nám zabezpečí pozíciu pre ďalší úspech v budúcnosti," uvádza sa vo vyhlásení KPMG.

Viaceré spoločnosti už znížili počet zamestnancov v očakávaní možného hospodárskeho poklesu v tomto roku. Americká divízia firmy Ernst & Young prepustila v apríli päť percent zamestnancov. Znižovanie počtu pracovných miest oznámila tiež firma Deloitte.

Veľkú štvorku účtovných firiem tvoria okrem KPMG ďalej EY, Deloitte a Pricewaterhousecoopers, uviedla agentúra Reuters.