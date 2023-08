Pripájanie nových energetických zdrojov do siete by sa malo zmeniť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už pripravuje novú vyhlášku o pripájaní zdrojov.

Ako informovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, pre sektor obnoviteľných zdrojov energie ide o historickú príležitosť. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov.

Doterajší chaos

„Pripravovanú vyhlášku úradu možno považovať za zásadný dokument, ktorý môže vniesť jednotné pravidlá do chaosu, ktorý na Slovensku dlhé roky panoval pri pripájaní zdrojov. Ide o obrovskú príležitosť a keď ju úrad uchopí správne, môže znamenať zásadné zefektívnenie pripájacích procesov,“ povedal na margo pripravovanej vyhlášky riaditeľ asociácie Ján Karaba.

Pripájanie nových zdrojov na Slovensku je podľa asociácie dlhodobým problémom. Pripájacie procesy sa podľa asociácie doteraz riadili nejednotnými pravidlami prevádzkových poriadkov distribučných spoločností.

To podľa výrobcov zelenej energie spôsobovalo chaos, a v konečnom dôsledku aj vysoké množstvá zamietnutých žiadostí záujemcov o výstavbu nových zdrojov.

Asociácia aj distribučné spoločnosti si však podľa Karabu aktuálne spoločne uvedomujú, že dobre napísaná vyhláška by mohla zásadne posunúť problematiku pripájacích procesov. Pre asociáciu je kľúčové, aby bolo pripájanie nových zdrojov čo najjednoduchšie.

Niekoľko bodov na zlepšenie pripájania

„Som veľmi rád, že sme vo veci pripájacích procesov našli zhodu aj so zástupcami Západoslovenskej distribučnej a Východoslovenskej distribučnej,“ uviedol Karaba.

Distribučky nedávno predstavili návrh desiatich liekov na zlepšenie pripájania.

„Podporujeme zámery distribučných spoločností plne digitalizovať pripájacie procesy. Žiadateľom a investorom by tiež výrazne pomohlo, ak by vedeli získavať informácie o možnostiach pripojenia do siete aj mimo limitov stanovených SEPS a tiež by pomohli úpravy niektorých dôležitých obchodných podmienok zmlúv o pripájaní,“ myslí si Karaba.

Výrobcovia zelenej energie zaslali úradu viacero pripomienok.

„Ak by Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri príprave novej vyhlášky zohľadnilo naše pripomienky a návrhy, výsledkom by mohol byť dokument, ktorý zásadne urýchli rozvoj obnoviteľných zdrojov, čo je, ostatne, v súlade s deklarovanými cieľmi Slovenska aj EÚ,“ konštatoval Karaba.