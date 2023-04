Prioritou pri eurofondoch je dočerpať v tomto roku najprv zdroje zo starého programového obdobia. Uviedla to dočasne poverená ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v diskusii s poslancom Národnej rady SR a podpredsedom opozičnej strany SaS Branislavom Gröhlingom v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Pôvodne mal s Remišovou diskutovať predseda SaS Richard Sulík, ktorý neprišiel do nedeľnej diskusie RTVS, pretože podľa Gröhlinga stratil hlas.

Nové programové obdobie

„Do konca roka budú vypísané výzvy na viac ako 50 percent prostriedkov nového programového obdobia, teda z 12 miliárd eur. Keď si však povieme priority, tak v prvom rade priorita je dočerpať staré programové obdobie. Na to my u nás sústredíme všetku energiu,“ priblížila Remišová v reakcii na Gröhlingovu kritiku nečerpania prostriedkov z nového eurofodového programového obdobia.

„Nové programové obdobie s 12 miliardami eur malo začať v roku 2021, keď už bolo vytvorené ministerstvo investícií s viac ako 1000 zamestnancami. Je rok 2023 a doteraz sme minuli za dva roky z uvedených 12 miliárd eur celkom nula eur. A toto je Vaša zodpovednosť, keď budete niekedy rozprávať o tom, ako pomáhate, ako sa staráte, ako bojujete, pretože za dva roky, ktoré sme mohli čerpať, sa vyčerpalo iba nula eur. Je to preto, že nebola podpísaná tzv. partnerská dohoda. Doteraz nie je ani žiadna metodika na to, aby sa vyhlasovali výzvy. Zároveň nie je vyhlásená žiadna výzva z nového programového obdobia,“ spresnil kritiku Remišovej Gröhling.

Staré programové obdobie

Staré programové obdobie podľa Remišovej začalo v roku 2014. „Keď sme nastupovali do vlády v roku 2020, teda za necelých sedem rokov vyčerpali predchádzajúce vlády necelých 30 percent zdrojov programového obdobia. My sme za tri roky vlády vyčerpali viac ako oni za sedem rokov. My máme čerpanie na úrovni takmer 70 percent. Museli sme dobiehať to, čo oni za sedem rokov nevyčerpali,“ vysvetlila Remišová.

Poslanec NR SR zdôraznil, že do konca roka 2023 má byť zo starého programového eurofondového obdobia vyčerpaných ešte asi 5 miliárd eur. „Ja si to neviem predstaviť, akým spôsobom sa to minie,“ podčiarkol Gröhling.

„Za operačný program v mojej gescii, z ktorého sa podporujú rôzne veci pre samosprávy, máme zazmluvnených 120 percent vyčlenenej sumy programu. Som si na 100 percent istá, že pri takomto zazmluvnení nám v tomto mojom programe neprepadne ani euro. Za ostatných kolegov ministrov to neviem garantovať. Verím však, že rozmýšľajú podobne ako ja a chcú tiež, aby ani jediné euro neprepadlo,“ dodala Remišová.