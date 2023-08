Prima banka dosiahla v prvom polroku čistý zisk 14,9 mil. eur. Podľa zverejnených informácií je to medziročný nárast o 12,5 percenta. Čisté úrokové výnosy stúpli o 32,9 percenta na 30,2 milióna eur a čistý výnos z poplatkov a provízií o 6,7 percenta na 16,2 mil. eur. Stav úverov poskytnutých klientom medziročne vzrástol o 7,4 percenta na 5,5 miliardy eur. Stav vkladov sa zvýšil o 2,1 percenta takmer na štyri miliardy eur

V minulom roku ziskovosť banky stúpla o 11,2 percenta na 20 miliónov eur. Rok 2022 bol pre firmu podľa jej vyjadrení historicky najúspešnejším obdobím, a to vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu. Banke sa darilo v oblasti retailových úverov, pričom rast ťahali najmä hypotéky. Aj v roku 2023 bude spoločnosť pokračovať v napĺňaní dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.