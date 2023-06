Veľkí výrobcovia cestovín, napríklad talianska spoločnosť Barilla či francúzska firma Panzani, čelia v Európe kritike za vysoký rast cien svojich produktov. Píše to denník Financial Times. Za zdraženie v uplynulých mesiacoch mohol rast cien kanadskej pšenice, z ktorej sa vyrába veľká časť cestovín v Európe.

Politici a združenia spotrebiteľov tvrdia, že ceny komodít už začali klesať bez toho, aby sa to premietlo do cien pre konečných spotrebiteľov.

Výrazné priplácanie si

Výrazné zdraženie zaznamenali takmer všetky európske krajiny. Silnejší, ako bol priemer Európskej únie, bolo napríklad v Česku či Maďarsku. Za špagety či fusilli si výrazne priplatili aj domácnosti v Taliansku, ktoré patria k najväčším konzumentom cestovín v Európe. Na Apeninskom polostrove sa ceny cestovín medziročne zvýšili v máji o 14 percent a v apríli a v marci o 17,5 percenta.

Tento vývoj kritizujú spotrebiteľské asociácie. „Medziročný rast cien (cestovín), ktorý sa meria každý mesiac, je dvakrát vyšší ako miera inflácie," poukazuje talianske združenie spotrebiteľov Codacons. To už podalo podnet na výrobcu na Protimonopolný úrad. Ďalšie združenie spotrebiteľov vyzvalo Talianov na „cestovinový štrajk" od štvrtka do konca mesiaca. Bojkot nákupu cestovín by podľa združenia mohol prinútiť výrobcov k zníženiu cien.

Výrobcovia sa bránia tým, že ceny nezávisia len od komodít, ale aj od mnohých ďalších nákladov, ktoré sa naďalej zvyšovali. Išlo napríklad o ceny obalov či mzdy. Navyše podľa zástupcov výrobcov pokles cien komodít nie je okamžitý, pretože mnohí výrobcovia majú nakúpené zásoby za „staré" a teda vyššie ceny.

„Ak by súčasný trend poklesu cien (komodít) pokračoval dlhšie obdobie, tak by sme sa mohli dočkať poklesu cien pre spotrebiteľov," uviedol tajomník združenia talianskych potravinárskych firiem UIP Luigi Cristiano Laurenza.

Trvá, kým klesnú

Kľúčovým faktorom rastu cien cestovín bolo sucho v Kanade v roku 2021, ktoré poškodilo tamojšiu úrodu. Z kanadskej pšenice sa vyrába podstatná časť cestovín v Taliansku i v ďalších európskych štátoch. Ceny kanadskej pšenice začali tento rok klesať, zostávajú však o pätinu vyššie ako v júni 2021, keď začali výraznejšie rásť.

Podľa analytika Davida Ortegu sa navyše prejavuje všeobecná cenová tendencia v potravinárstve. „Ceny rastú veľmi rýchlo, keď nastane šok, a trvá im dlhší čas, kým klesnú," povedal Ortega denníku Financial Times.

Situáciou sa začali zaoberať aj politici. Francúzsky minister financií a hospodárstva Bruno Le Maire pohrozil výrobcom „daňovými opatreniami", ak ceny neznížia. Niektoré firmy, napríklad De Cecco, Barilla či Panzani, sľúbili, že tak urobia od júla. Títo výrobcovia používajú najmä pšenicu pestovanú vo Francúzsku. So zástupcami výrobcov sa stretol taliansky minister pre podniky Adolfo Urso. Vláda v Ríme zatiaľ žiadne opatrenie neprijala.