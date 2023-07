Príjmy ruského rozpočtu z ropy a zemného plynu sa za prvých šesť mesiacov tohto roka medziročne znížili o 47 percent na 3,38 bilióna rubľov (34,4 miliardy eur). Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo ruské ministerstvo financií.

V júni medziročne klesli o 26,4 percenta na 528,6 miliardy rubľov, pokles však spomalil z 36 percent v máji. Medzimesačne sa rozpočtové príjmy z ropy a plynu znížili o 7,4 percenta.

Príjmy Ruska z ropy a plynu znižuje cenový strop na ropu, ktorý zaviedli západné krajiny, a tiež uzavretie plynovodu Nord Stream, ktorým prúdil plyn do Európy. Plynovod bol vlani v septembri vyhodený do povetria a vyšetrovatelia zatiaľ nezistili, kto je za to zodpovedný.

Deficit ruského rozpočtu za päť mesiacov predstavoval 42 miliárd dolárov. Bol tak 17 percent nad plánom na celý rok 2023.

Ministerstvo financií predpokladá, že príjmy z ropy a plynu v tomto roku klesnú o 23 percent na 8,94 bilióna rubľov. Rozpočtový schodok by mal predstavovať takmer tri bilióny rubľov, čo by boli dve percentá hrubého domáceho produktu.

Ruský premiér Michail Mišustin podľa vyjadrenia Kremľa informoval prezidenta Vladimira Putina, že ruská ekonomika môže v tomto roku vzrásť o viac ako dve percentá a inflácia by mohla zostať pod piatimi percentami. Medzinárodný menový fond predpokladá, že ekonomika tento rok stúpne o 0,7 percenta. V minulom roku ruská ekonomika o 2,1 percenta klesla.