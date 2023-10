Niektoré z navrhovaných konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií môžu zdecimovať cestnú dopravu. Upozorňuje na to Združenie cestných dopravcov Slovenska Česmad Slovakia s tým, že zvýšené náklady dopravcovia nezvládnu bez zvyšovania cien služieb a prepravovaných tovarov. Informoval o tom hovorca Česmadu Roman Kment. Dočasná vláda odborníkov pripravila návrh 100 konsolidačných opatrení ako inšpiráciu pre budúcu vládu pri konsolidácii verejných financií.

Česmad upozornil, že navrhované zvýšenie sadzieb z mýta pre nákladné autá a dodatočné spoplatnenie úsekov ciest vrátane intravilánov v mestách by prinieslo dopravcom s vozidlami nad 3,5 tony v budúcom roku nárast nákladov o 54 percent. Dopravcovia by tak v roku 2024 museli zaplatiť o 126 miliónov eur viac, ako sa naplánovalo na tento rok a v roku 2025 až o 262 miliónov eur viac, čo by predstavovalo nárast o 115 percent.

„Vzhľadom na zlý stav dopravného sektora podnikatelia nedokážu uvedené nárasty zvládnuť bez zvyšovania cien služieb a prepravovaných tovarov, čo v konečnom dôsledku opäť zrýchli infláciu a spomalí ekonomický rast. Práve rast inflácie je pre Slovensko podľa analytikov jeden z najväčších problémov a konsolidačné opatrenia by ju nemali zvyšovať,“ upozornil prezident Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh takmer sto opatrení v objeme necelých desať miliárd eur aleb sedem hrubého domáceho produktu, ktoré by pomohli v ozdravení verejných financií. Materiál v stredu po rokovaní vlády predstavil premiér Ľudovít Ódor a minister financií Michal Horváth. Dočasná vláda odborníkov tak chce uľahčiť prácu budúcemu ministrovi financií aj premiérovi, aby mali na výber viaceré možnosti ozdravenia verejných financií.