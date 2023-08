Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa podľa ruských úradov nachádzal na palube lietadla Embraer-135, ktoré sa v stredu zrútilo v Tverskej oblasti blízko Moskvy. Haváriu nikto neprežil. Prigožinova smrť však doposiaľ nebola oficiálne potvrdená.

Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie informovalo, že blízko dediny Kuženkino v Tverskej oblasti sa zrútilo lietadlo smerujúce z Moskvy do Petrohradu. Na palube sa nachádzalo desať ľudí. Podľa ruského úradu pre civilné letectvo bol na zozname pasažierov aj vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin.

Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Prigožinov telegramový kanál v stredu uviedol, že jeho lietadlo bolo cielene zostrelené.

Ruské úrady vyhlásili, že pri havárii súkromného lietadla na trase z ruskej metropoly Moskva do Petrohradu zahynulo všetkých desať osôb na palube.

Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom uviedol, že Prigožin je mŕtvy, oficiálne však jeho smrť potvrdená nebola. Podľa Grey Zone bolo Prigožinove lietadlo cielene zostrelené protivzdušnou obranou.

Ruský letecký úrad Rosaviacia informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti sa Prigožin nachádzal na palube lietadla, ktoré zrútilo v Tverskej oblasti. Úrady už predtým oznámili, že nehodu nikto neprežil.

Ruské záchranné zložky uviedli, že na mieste zrútenia lietadla sa našlo všetkých desať tiel a pátracie práce tak boli ukončené.

Okrem šéfa vagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky.

Stroj zrazu začal prudko klesať

Let lietadla Embraer-135, ktoré sa v stredu zrútilo v ruskej Tverskej oblasti, prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne. Stroj však zrazu začal prudko klesať. Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24.

Podľa predstaviteľa portálu Flightradar24 Iana Petchenika začalo lietadlo o 17.19 h SELČ „náhle vertikálne klesať". V priebehu 30 sekúnd stroj klesol o viac ako 2 400 metrov. Petchenik dodal, že „čokoľvek sa stalo, stalo sa veľmi rýchlo". Pred prudkým klesaním však „nič nenaznačovalo, že by lietadlo malo problémy".

Biely dom: Smrť Prigožina by nebola prekvapením

Smrť šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina by vzhľadom na jeho spory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nebola prekvapením. Tvrdí to hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Adrienne Watsonová.

„Katastrofálna vojna na Ukrajine viedla k pochodu súkromnej armády (vagnerovcov) na Moskvu a ako sa teraz zdá, tak aj... k tomuto," dodala Watsonová.

Podobne sa krátko po nej vyjadril aj samotný americký prezident Joe Biden. Správa o páde ruského lietadla, na palube ktorého mal byť aj Prigožin, ho zastihla počas dovolenky, ktorú trávi s rodinou pri jazere Tahoe v pohorí Sierra Nevada. Pád lietadla s Prigožinom by ani podľa jeho slov nebol „prekvapením".

„Neviem celkom presne, čo sa tam stalo, ale nie som prekvapený," povedal Biden, ktorého citovala agentúra Bloomberg. „V Rusku sa neudeje veľa vecí, za ktorými by nestál Putin, hoci neviem dosť na to, aby som poznal odpoveď (na to, čo sa stalo)," reagoval americký prezident.

Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku ruskej armády na Ukrajine, zorganizoval presne pred dvoma mesiacmi - 23. júna - krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu.

Po dohode s Kremľom sa po jej neúspechu väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opätovne objaviť v Rusku.

Cichanovská: Prigožin bol vrah

Bieloruská opozičná líderka žijúca v exile Sviatlana Cichanovská uviedla, že šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nebude v Bielorusku nikomu chýbať.

„Kriminálnik Prigožin v Bielorusku nebude nikomu chýbať. Bol to vrah a tak by si ho mali ľudia i pamätať. Jeho smrť by mohla obmedziť prítomnosť vagnerovcov v Bielorusku, čím sa zníži hrozba pre náš národ a susedné krajiny," napísala Cichanovská na sociálnych sieťach. Odkazovala tak na presun vagnerovských jednotiek do Bieloruska po júnovom neúspešnom pokuse o vzburu proti vrchnému veleniu ruskej armády.

Podoľak: Pád lietadla bol varovaním Kremľa pre elity

Havária lietadla, v ktorom sa mal nachádzať vodca ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, bola signálom z Kremľa pre ruské elity. Uviedol to v stredu šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak.

„Demonštratívna eliminácia Prigožina a velenia vagnerovcov dva mesiace po pokuse o vzburu je signál od (ruského prezidenta Vladimira) Putina ruským elitám pred voľbami v roku 2024. 'Pozor! Nelojálnosť sa rovná smrti'", napísal Podoľak na sociálnych sieťach.

„Medzitým je zrejmé, že Putin nikomu neodpúšťa svoj vlastný beštiálny teror," dodal Podoľak na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

„Je tiež zrejmé, že Prigožin si podpísal zvláštny rozsudok smrti vo chvíli, keď uveril v bizarné 'záruky' (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka a v Putinovo rovnako absurdné ' čestné slovo'," napísal ďalej podľa stanice Sky News Podoľak.