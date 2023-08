Mesto Rimavská Sobota poskytne spoločnosti Winkelmann Building + Industry Slovakia kancelárske priestory a zabezpečí aj zavedenie nových autobusových liniek do pripravovaného priemyselného parku.

Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci medzi samosprávou a nemeckým investorom, ktorú poslanci mesta schválili na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Potvrdil to prednosta Mestského úradu Rimavská Sobota Štefan Szántó.

Do práce autobusom aj na bicykli

Samospráva sa v zmluve zaviazala, že najneskôr do začiatku roka 2025 zabezpečí zavedenie nových autobusových liniek spájajúcich kľúčové dopravné uzly s novým priemyselným parkom. Mesto tiež bude spolupracovať so spoločnosťou MH Invest na výstavbe autobusovej zastávky pri hlavnej bráne priemyselného parku.

Spolupráca mesta a nemeckého investora sa má týkať aj vybudovania cyklotrasy, ktorá by umožnila dochádzanie zamestnancov do práce na bicykli či posilnenia a zlepšenia kvality vzdelávania v meste.

Mesto má tiež podľa zmluvy poskytnúť investorovi spoluprácu pri nadväzovaní kontaktov s vlastníkmi ubytovacích zariadení v Rimavskej Sobote v celkovej kapacite približne 130 lôžok v súvislosti s rezerváciou ubytovania v období od apríla 2024 do konca marca 2025.

Poskytnutie priestorov

Poslanci mesta na zasadnutí chválili aj poskytnutie kancelárskych priestorov spoločnosti Winkelmann Building + Industry Slovakia. Nemeckému investorovi samospráva ponúkla časť priestorov v bývalom objekte komunálnych služieb na ulici Povstania v centre mesta.

Samospráva sa v zmluve zaviazala investovať do čiastočnej rekonštrukcie kancelárií, a to napríklad do výmeny okien či podláh, na tento účel mesto vyčlenilo 20-tisíc eur. Investor bude priestory využívať na administratívne účely do skolaudovania nového výrobného závodu.

Skupina Winkelmann Group plánuje v pripravovanom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote vybudovať závod na výrobu kovových zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače.

Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 110 miliónov eur, nemecký investor chce v podniku zamestnať vyše 450 ľudí. Spustenie výroby je plánované začiatkom roka 2025.