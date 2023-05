Podľa štúdie Americkej centrálnej banky z mája 2022 má problém s užívaním drog, návykových liekov či požívaním alkoholu až 27 miliónov pracujúcich Američanov vo veku od 25 do 54 rokov. V porovnaní s predpandemickými úrovňami ide o 23-percentný nárast. Počas štúdie tak návykové látky užíval každý šiesty zamestnanec, píše agentúra Bloomberg.

V prieskume firmy na liečbu drogovej závislosti Sierra Tucson z novembra 2021 sa až 20 percent pracujúcich Američanov priznalo k užívaniu rekreačných drog. Pod ich vplyvom zvykli byť aj počas online porád a stretnutí. Každý piaty respondent prieskumu kliniky Quit Genius z augusta 2022 verí, že užívanie návykových látok ovplyvnilo jeho výkon v práci.

Bloomberg sa o probléme rozprával s niekoľkými odborníkmi na liečbu drogovej závislosti. Všetci sa zhodli na tom, že od nástupu pandémie sa ich odvykacích programov zúčastňuje oveľa viac pracujúcich. Tento trend má sčasti na svedomí aj práca z domu. Užívanie drog je jednoduchšie, keď sa človek nemusí skrývať pred kolegami či nadriadeným.

Firmy po celom svete však začínajú od tohto modelu práce čoraz viac upúšťať. O probléme s návykovými látkami vedia. Podľa prieskumu spoločnosti First Advantage vzrástol počet náhodne vykonaných testov na drogy v roku 2022 o 37 percent v porovnaní s rokom 2021. Užívanie drog na pracovisku nie je aj napriek tomu žiadnou novinkou, no pred covidom sa zamestnanci tejto činnosti venovali najmä po práci.

„Počas pandémie museli v práci podávať výkon či sa cítili dobre alebo nie. Siahali po akýchkoľvek tabletkách, ktoré by im uľahčili zvládať nápor práce. Bola to katastrofa,“ prezradila doktorka Indra Cidambiová. Len málo z nich si dokáže priznať, že trpí závislosťou. Problémy so spánkom sa zamestnanci snažia riešiť marihuanou či alkoholom. Ráno sa potom snažia nabudiť kokaínom. Nervové vypätie zas v priebehu dňa zmierňujú Xanaxom.

Spúšťačom užívania návykových látok na pracovisku často býva stres v kombinácii s depresiou či úzkostnou poruchou. Nepomáha ani izolácia, ktorá sa prácou z domu prehlbuje. Riaditeľ kliniky Positive Sobriety Institute Daniel Angres poukazuje na to, že čas strávený v spoločnosti iných ľudí netreba podceňovať. „Do veľkej miery ide o vzťahy a preto je dôležité dbať na rodinu a zdravé pracovné prostredie,“ vysvetlil Angres.

Ďalšími spúšťačmi sú nuda či obavy o budúcnosť. Veľa ľudí začne návykové látky užívať preto, lebo sa po nich cíti lepšie.

Rušenie home officeov sa u zamestnancov nestretlo s pochopením. Podľa odborníkov na závislosť majú tento odpor na svedomí najmä ľudia trpiaci nejakým druhom závislosti. „Vedia, že nie sú v rovnakom stave ako pred pandémiou a snažia sa užívanie dostať pod kontrolu,“ uzavrel poradca Patrick Krill.