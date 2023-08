Podľa väčšiny ľudí žijúcich na Slovensku by mala budúca vláda pre zvyšujúce sa úrokové sadzby dotovať bankovým klientom hypotéky. V reprezentatívnom prieskume agentúry AKO pre TV JOJ 24 to uviedlo 57 percent respondentov.

Na druhej strane, 36,3 percenta opýtaných si to nemyslí a podľa nich by vláda dotovať hypotéky nemala. Zvyšní respondenti nevedeli situáciu posúdiť alebo nechceli odpovedať.

Tí, ktorí si myslia, že vláda by mala priniesť na podporu hypoték, sú mierne nadpriemerne ženy a ľudia bez vysokoškolského vzdelania. Zväčša to boli obyvatelia Nitrianskeho, Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. V rámci volebných preferencií to boli mierne nadpriemerne voliči strán Smer-SD, Sme rodina, SNS a Republika.

Išlo o telefonický prieskum, ktorý sa uskutočnil od 7. do 14. augusta. Výskumná vzorka bola reprezentatívna voči dospelej populácii Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, kraja i národnosti.