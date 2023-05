Nemalou mierou k návratu priemyslu „do plusu“ v medziročnom porovnaní prispieval aj priaznivý bázicky efekt. Ten sa prejavoval predovšetkým v automobilovom priemysle, ale aj v energetike či petrochemickom priemysle. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o marcovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

"Naopak, s problémami už niekoľko mesiacov zápasí výroba spotrebnej elektroniky. Slabší marec majú za sebou aj výrobcovia ostatných elektrických zariadení či potravinári," priblížil Koršňák.

Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by podľa neho mohli stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu.

„Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace však zostáva relatívne pozitívny. Nálada v domácom priemysle sa v apríli ďalej zlepšovala a vyšplhala sa takmer na ročné maximum. Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov už pritom bola podporená aj v zlepšení objednávok. Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by tak mali smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa mal už stabilne vyhrabať' z červených čísel,“ myslí si Koršňák.

Výhľad ostáva neistý

V kľúčovom automobilovom priemysle budú podľa neho naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by mohli zostať (v porovnaní s jarou minulého roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu.

„Prípadné problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli, naopak, pozitívne prejavovať od druhej polovice roka,“ dodal Koršňák.

„Marcový výkon v zahraničnom obchode či priemyselnej produkcii, ako aj rast priemyselných objednávok či zmierňovanie negatívneho sentimentu u slovenských priemyselníkov dáva signál, že výkon priemyslu môže dosahovať relatívne solídne výsledky aj v najbližších mesiacoch. Výhľad však ostáva neistý, keďže ekonomická aktivita zostáva pod tlakom, inflácia pretrváva na zvýšených úrovniach a centrálne banky ešte úplne nedokončili svoje domáce úlohy,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

ŠÚ SR v stredu informoval, že priemyselná produkcia SR v marci 2023 medziročne vzrástla o 2,5 percenta. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 1,6 percenta.