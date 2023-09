V Pezinku by sa mohli vyrábať výplne do autosedačiek. V rámci svojich rozvojových zámerov sa totiž spoločnosť Copo Slovakia rozhodla etablovať na slovenskom trhu v oblasti produkcie komponentov pre automobilový priemysel.

Vhodné priestory pre umiestnenie technologických zariadení pre plánovanú výrobu pritom našla v priemyselnom areáli v existujúcej hale v Pezinku. Ako sa ďalej uvádza v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vďaka investícii by mohlo vzniknúť 92 pracovných miest. Celkové náklady firma nezverejnila.

S prácami plánuje začať už v októbri tohto roka, v budúcom roku by už chcela vyrábať. Konkrétne by mali vzniknúť dva prevádzkové a technologické celky, a to na vypeňovanie a na laminovanie.

V prvom sa budú produkovať penové podložky – operadlá sedadiel pre automobily. Tieto výrobky sa budú vyrábať zo vstupnej zmesi chemikálií. Zmes bude vstrekovaná do vykurovaných foriem, v ktorých bude pôsobením chemickej reakcie a tepla vznikať polyuretánová pružná pena ako výrobok.

Druhý bude zameraný na výrobky z pásov polyuretánovej peny za tepla potiahnutých, jednostranne, alebo obojstranne rôznymi látkami.

Španielska skupina Copo pôsobí v oblasti automotive už od roku 1969, pobočky má v Brazílii, Mexiku, ale aj v Nemecku či susednej Českej republike.