Priemysel na Slovensku zápasí s nedostatkom pracovnej sily. Ministerstvo práce a sociálnych vecí preto chce od začiatku budúceho roka umožniť, aby národné víza mohli dostať vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín. Zamestnávatelia by štátnymi príslušníkmi tretích krajín mohli obsadiť miesta operátora v strojárskej výrobe, operátora elektronických zariadení, operátora vysokozdvižného vozíka, zvárača a obrábača kovov a stavebného a prevádzkového elektrikára. V budúcom roku by štát mohol udeliť najviac dvetisíc národných víz. Návrh rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Štátni príslušníci tretích krajín môžu pochádzať z Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Severomacedónskej republiky, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu. „Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie u niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe,“ uviedol rezort práce.

Národné vízum možno podľa návrhu udeliť na výkon zamestnania u zamestnávateľa, ktorý je usadený na území Slovenska najmenej štyri roky. Ďalšou podmienkou je, že nedostal pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov a má splnené daňové a odvodové povinnosti.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR štvrťročne zverejňuje zoznamy zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, medzi ktoré dlhodobo patria zamestnania v odvetví priemyslu. „Na základe podnetu zástupcov zamestnávateľov, v ktorom indikovali súčasnú a budúcu potrebu pracovnej sily pre vybrané povolania, je vhodné vytvoriť zrýchlený režim pre získanie zahraničnej pracovnej sily pre vybrané zamestnania v priemysle," dodalo ministerstvo práce. Týmto krokom chce rezort zabezpečiť plynulú výrobu v priemysle