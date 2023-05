Krstný otec konceptu umelej inteligencie (AI) Geoffrey Hinton varoval pred technológiou, ktorú pomohol vytvoriť. Renomovaný počítačový vedec nedávno prestal pracovať pre Google. Pripojil sa k rastúcemu zoznamu odborníkov, ktorí zdieľajú obavy z rýchleho napredovania AI. „Len ťažko sa dá zabrániť zlým užívateľom, aby to nezneužili na zlé veci,“ povedal G. Hinton v rozhovore pre The New York Times, z ktorého citoval portál nbcnews.com.

Podľa G. Hintona ide o skutočnú hrozbu pre ľudstvo. Donedávna si myslel, že nie je možné, aby AI bola inteligentnejšia ako ľudia, no už si to nemyslí. 75-ročný vedec, je známy pre rýchly rozvoj hĺbkového učenia, ktoré využíva matematické štruktúry nazývané neurónové siete na získavanie vzorov z masívnych súborov údajov.

Rovnako ako iní experti verí, že preteky zástupcov Big Tech vo vývoji čoraz výkonnejšej AI prerastú do globálnych pretekov. Domnieva sa, že Google konal pri vývoji AI zodpovedne, ale na Twitteri napísal, že spoločnosť musel opustiť, aby sa mohol vyjadriť.

Senior viceprezident pre výskum Google a AI Jeff Dean vo vyhlásení zaslanom e-mailom uviedol: „Geoff urobil zásadné prelomy v oblasti AI a oceňujeme jeho desaťročie prínosov v spoločnosti Google. Bude mi chýbať a prajem mu všetko dobré!“

Zverejnili otvorený list

Asociácia pre rozvoj umelej inteligencie zverejnila minulý mesiac otvorený list, ktorý podpísalo 19 súčasných a bývalých vedúcich predstaviteľov akademickej spoločnosti. Varovali verejnosť pred rizikami súvisiacimi s AI a potrebou spolupráce na zmiernenie niektorých z týchto obáv. „Veríme, že AI bude čoraz viac meniť hru v zdravotníctve, klíme, vzdelávaní, strojárstve a mnohých ďalších oblastiach,“ píše sa v liste. „Zároveň sme si vedomí obmedzení a obáv v súvislosti s pokrokmi v oblasti AI vrátane potenciálu, že systémy AI môžu robiť chyby, poskytovať neobjektívne odporúčania, ohrozovať naše súkromie, poskytovať zlým aktérom nové nástroje a mať vplyv na pracovné miesta.“

Hinton spolu s vedcami Yoshuom Bengiom a Yannom LeCunom získali v roku 2019 Turingovu cenu za ich pokrok v oblasti AI, ktorá je známa ako technologická verzia Nobelovej ceny. Trojica vedcov otvorene hovorila o svojich obavách z AI aj predtým, ale boli optimistickí, pokiaľ ide o potenciál technológie najmä v oblastiach zdravia či klímy. Napríklad pri odhaľovaní zdravotných rizík skôr ako lekári alebo presnejších varovaní pred počasím o zemetraseniach a záplavách.

„Jedna vec je veľmi jasná, techniky, ktoré sme vyvinuli, môžu byť použité na obrovské množstvo dobra ovplyvňujúce stovky miliónov ľudí,“ povedal Hinton pre Associated Press.