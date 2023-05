Príchod automobilky Volvo do priemyselného parku Valaliky si v Košickom kraji vyžiada investície za 30 miliónov eur. Najväčšou položkou by mal byť rozvoj a údržba ciest. Po spoločnom pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR a spoločnosti Valaliky Industry Park o tom na svojej webovej stránke informuje Košický samosprávny kraj (KSK).

KSK pripomína, že do roku 2027, kým automobilka spustí plánovanú výrobu elektronických automobilov vo Valalikoch v okrese Košice-okolie, potrebujú kraj, mestá aj obce splniť niekoľko podmienok. „Vo fabrike vo Valalikoch nájde prácu 3 300 ľudí, pričom ďalších viac ako 10-tisíc nových pracovných miest môže na východe Slovenska vzniknúť u jej subdodávateľov. Okrem iného to znamená, že sa potrebujeme pripraviť na zvýšené nároky na dopravnú infraštruktúru ako takú, máme záväzky v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, zdravotníctva či nájomného bývania alebo regionálneho rozvoja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Požiadavky švédskeho investora

Podľa jeho slov má KSK 18 konkrétnych záväzkov. Najviac, 12 miliónov eur, bude potrebných na rozvoj a údržbu ciest. Ďalších 11 miliónov eur si má vyžiadať verejná osobná doprava vrátane cyklodopravy a šesť miliónov eur má ísť do vzdelávania.

Kraj dodáva, že už splnil niekoľko požiadaviek švédskeho investora. „Župa zabezpečila protikorupčné školenie zamestnancov, taktiež je aktívna pri vydávaní požadovaných stanovísk aj pri prijímaní opatrení v oblasti školstva. Aktuálne bol na schválenie predložený návrh zmien a doplnkov územného plánu. Kraj nad rámec požiadaviek pristupuje aj k vytváraniu kapacít nájomného bývania,“ uvádza.

V najbližších týždňoch má rezort hospodárstva v spolupráci so samosprávami pripraviť zoznam konkrétnych návrhov, ktorý určí, kto a z akých zdrojov by mal jednotlivé vyvolané investície zafinancovať.

Valaliky Industrial Park má byť sídlom moderných trvalo udržateľných výrobných závodov. Strategickým investorom je práve automobilka Volvo. S výstavbou závodu za 1,2 miliardy eur vo Valalikoch sa začalo vo februári.