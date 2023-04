Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek sa nevzdáva myšlienky povinného uskladňovania zemného plynu v zásobníkoch dodávateľmi plynu.

Súčasný poslanec Národnej rady SR za stranu SaS predložil na rokovanie pléna svoje novely energetických zákonov, ktoré hovoria o povinnom skladovaní plynu v zásobníkoch. Nechce tak už čakať na vládnu novelu zákona o energetike, ktorá bola v parlamente už viackrát na žiadosť súčasného ministra hospodárstva Karla Hirmana preložená na ďalšie rokovanie, a z ktorej vypadla pre dodávateľov plynu povinnosť uskladňovať určité množstvo plynu v zásobníkoch.

Množstvo plynu sa vypočíta

Podľa poslancom Galekom predloženej novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach a novely zákona o energetike, každý dodávateľ plynu bude mať povinnosť uskladniť v zásobníkoch plynu na vymedzenom území množstvo plynu, vypočítané ako súčin jeho trhového podielu za predchádzajúci rok a celkovej skladovacej povinnosti.

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, oznámi každému dodávateľovi plynu a tiež prevádzkovateľovi zásobníka vypočítanú skladovaciu povinnosť. Prevádzkovateľ zásobníka bude následne povinný zverejniť uskladňovaciu kapacitu dostupnú pre dodávateľa na splnenie skladovacej povinnosti.

Dodávateľ plynu bude povinný prevádzkovateľa zásobníka požiadať o pridelenie uskladňovacej kapacity pre potreby zabezpečenia skladovacej povinnosti za regulovanú cenu a uzatvoriť zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu.

Hirman vraj podľahol lobistom

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach má priniesť rozšírenie cenovej regulácie v plynárenstve pre plnenie skladovacej povinnosti a spôsob vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka. Galekova novela zákona o energetike by mala právne upraviť skladovaciu povinnosť pre dodávateľov plynu či sankcie až do jedného milióna eur pre prípad neplnenia skladovacej povinnosti.

Poslanec Galek je presvedčený, že minister hospodárstva Karel Hirman podľahol lobistom, keď vypustil z vládnej novely zákona o energetike povinnosť pre dodávateľov uskladniť určité množstvo plynu v zásobníkoch.

„Karel Hirman, toho času sediaci na rezorte hospodárstva, zrazu v tejto veci otočil a je ochotný záujmovým skupinám zniesť aj modré z neba,“ napísal na sociálnej sieti Galek.

Situácia sa zmenila

Karel Hirman sa voči tvrdeniam poslanca Galeka ostro ohradil. Návrh novely zákona o energetike, ktorá hovorí o zaťažujúcej skladovacej povinnosti pre slovenských dodávateľov plynu, pripravilo podľa Hirmana bývalé vedenie ministerstva hospodárstva, vrátane vtedajšieho štátneho tajomníka Karola Galeka. A to na sklonku svojho úradovania v čase, keď situácia na plynárenských trhoch bola výrazne napätá, ceny energií dosahovali svoje rekordy a vládla obrovská neistota v otázke, či bude dostatok plynu na najbližšiu vykurovaciu sezónu.

Vďaka prijatým opatreniam na úrovni celej Európskej únie, ako aj na Slovensku a v neposlednom rade i vďaka výrazne priaznivému vývoju počasia sa však podľa Hirmana situácia podstatne zmenila. „Už dnes môžeme konštatovať, že Slovenská republika má vo svojich zásobníkoch na konci zimy toľko zásob suroviny, ako býva obvykle na začiatku vykurovacej sezóny,“ konštatoval Hirman.

Zároveň štátna spoločnosť SPP a ďalší dodávatelia plynu výrazne posilnili diverzifikačné kontrakty, preto vôbec nie je podľa neho na mieste uvažovať o zavedení tak direktívnych nariadení, ako to obsahuje pôvodný návrh zákona o energetike.