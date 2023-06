Spor o budúcnosť francúzskeho maloobchodného reťazca Casino sa vyostruje. Zadlžený subjekt chcú ovládnuť telekomunikačný miliardár Xavier Niel z Francúzska, európsky predajca Groupement Les Mousquetaires aj český podnikateľ Daniel Křetínský. Posledný menovaný v apríli sám navrhol, že prevezme kontrolu nad celou firmou prostredníctvom zvýšenia jej kapitálu o 1,1 miliardy eur. V súčasnosti je jeden z najbohatších Čechov druhým najväčším akcionárom Casina.

Spoločnosť, ktorú vedie podnikateľ Jean-Charles Naouri, vykázala konsolidovaný čistý dlh 6,4 miliardy eur. V nasledujúcich dvoch rokoch bude musieť splatiť tri miliardy eur. Casino rokuje aj o spojení s menším konkurentom Teract.

Situáciu okolo zadlženého subjektu priblížila agentúra Bloomberg a zamýšľa sa nad tým, čo bude nasledovať.

Čo je Casino?

Spoločnosť prevádzkuje obchody s potravinami vo Francúzsku a Latinskej Amerike. V minulom roku vygenerovala tržby 33,6 miliardy eur (36,2 miliardy dolárov). Vo Francúzsku má viac ako 50-tisíc zamestnancov, celkovo vo svete ďalších 150-tisíc. V krajine galského kohúta vykazuje nepresvedčivý výkon, čelí tam silnej konkurencii zo strany predajcu Leclerc a diskontu Lidl.

Ako sa reťazec dostal do zlej situácie?

Už koncom roka 2015 obrovská hromada dlhov dostala spoločnosť do hľadáčika predajcov nakrátko, ktorí sa zamerali na jej akcie. Od roku 2018 sa maloobchodník zbavuje aktív, aby splatil dlh a znížil pákový efekt. Toto úsilie nestačilo a obchodník s potravinami má aktuálne miliardové dlhy.

Čo sú zmierovacie rozhovory a prečo sú dôležité?

Koncom mája Casino začalo zmierovací proces, ktorý pozostáva z rozhovorov s veriteľmi. Cieľom je dohodnúť sa na pláne zníženia dlhu, aby obchodník s potravinami mohol pokračovať v prevádzke s udržateľnou kapitálovou štruktúrou.



Diskutuje sa o tom, koľko dlhu sa zníži, ako sa to dotkne akcionárov a rôznych veriteľov, aj o tom, kto dá peniaze na realizáciu celého plánu.

Kto sa zaujíma o Casino?

D. Křetínský, ktorý už vlastní 10,1 percenta v Casino, ponúkol, že poskytne kapitálovú injekciu vo výške 1,1 miliardy eur. Návrh je podmienený tým, že reťazec zníži svoje nezabezpečené pôžičky vo výške 3,6 miliardy eur prostredníctvom spätného odkúpenia dlhopisov a konverzie dlhu na vlastný kapitál. Jeho ponuka bude prerokovaná v rámci zmierovacieho konania.



Rodina Mulliezovcov, ktorá vlastní sieť supermarketov Auchan, oslovila D. Křetínského s návrhom na spojenie sa s jej francúzskymi prevádzkami.



O dohodu sa usiluje aj trojica X. Niel, maloobchodný podnikateľ Moez-Alexandre Zouari a bankár Matthieu Pigasse. Spočiatku rokovali o zlúčení francúzskych jednotiek Casino s Teract. Po stroskotaní úvodnej dohody trojica uviedla, že stále hľadá „trvalé podnikové a finančné riešenie“, ktoré by zvýšilo kapitál Casino a získali by kontrolu nad jeho dlhmi.



Potom je tu ďalší významný maloobchodný predajca v Európe Groupement Les Mousquetaires. Majiteľ siete supermarketov Intermarche minulý mesiac súhlasil s kúpou obchodov Casino s ročnými tržbami približne 1,6 miliardy eur. To by zahŕňalo viac ako 100 obchodov a spoločnosti by to prinieslo niečo medzi 500 až 600 miliónmi eur. Ako súčasť dohody Les Mousquetaires tiež prisľúbil, že v ďalšom kole vloží do Casino kapitál vo výške 100 miliónov eur.



V neposlednom rade sa hlásia veritelia. Medzi nimi francúzske banky, správcovia aktív a úverové fondy. Aj oni majú záujem o kontrolu nad spoločnosťou namiesto postúpenia vlastníctva inému z investorov.

Čo bude ďalej?

Dve veci sa zdajú byť jasné: Casino bude musieť znížiť svoj dlh a terajší šéf J.-Ch. Naouri sa bude musieť vzdať kontroly nad spoločnosťou. Otázkou je, kto sa objaví ako kontrolujúci akcionár a aký plán sa prijme na vyriešenie prevádzkových problémov. Ak by dospeli k dohode, to by umožnilo obchodnému reťazcu s potravinami usporiadať veriteľov do rôznych tried a v prípade potreby uchlácholiť nespokojných investorov, aby plán schválili.