Priame zahraničné investície v Nemecku boli v tohtoročnom prvom polroku najnižšie takmer za 20 rokov. Ich objem klesol na 3,5 miliardy eur z 34,1 miliardy eur v roku 2008. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Spolková centrálna banka. Údaje poukazujú na stratu atraktivity krajiny ako miesta pre podnikanie, uviedol podľa agentúry Reuters Nemecký ekonomický inštitút IW.

„Keď kancelár a minister hospodárstva chváli údajnú atraktivitu Nemecka ako miesta pre podnikanie, nemôže sa to týkať prvej polovice roka 2023," povedal vedúci oddelenia výskumu globálnych a regionálnych trhov v IW Jürgen Matthes. Ak sú hlavným dôvodom zlých čísel pochybnosti o kvalite lokality, je podľa neho nepravdepodobné, že by sa to v druhej polovici roka zmenilo. „Takmer nikto zo zahraničia už tu nechce investovať, podmienky lokality sú na to zrejme príliš zlé," dodal Matthes.

Nemecké ministerstvo hospodárstva uvádza, že sa pripravujú priame zahraničné investície za 80 miliárd eur. Kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že vidí „veľkú budúcnosť" Nemecka ako priemyselnej lokality, keď v júni uzavrel s americkým výrobcom čipov Intel zmluvu o výstavbe dvoch závodov na výrobu čipov v Magdeburgu v hodnote viac ako 30 miliárd eur. Americký výrobca čipov Wolfspeed vo februári tiež oznámil, že v Nemecku postaví fabriku na výrobu čipov a výskumné a vývojové centrum.

Matthes však uviedol, že tieto projekty sa ešte ani nezačali a „všetci vieme, ako dlho stavebné projekty trvajú". Investície zahraničných polovodičových spoločností nesúvisia ani tak s atraktivitou Nemecka ako miesta pre podnikanie, ako skôr s „premrštenými dotáciami", ktoré im Nemecko ponúka, dodal. Nemecká ekonomika je najväčšia v Európe.