Zábava nie je jediným účelom hudby, píše portál CNBC. Podľa vedcov sa vďaka nej ľudia dokážu lepšie sústrediť, a to aj vtedy, keď trpia poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Ako vybrať tú najvhodnejšiu?

Vedci zistili, že pokiaľ ide o zvýšenie mozgovej činnosti, tak neexistuje žiadny univerzálny žáner, ktorý by vyhovoval všetkým. Ten správy výber teda závisí iba od jednotlivca a toho, čo v ňom vyvoláva reakciu. Neurovedkyňa a psychiatrička z Harvardu Srini Pillayová zistila, že so sústredením najviac pomáha hudba, ktorú poznáme a máme radi.

Učeniu zas najviac prospieva jemná, no rýchla hudba, prezradila vedkyňa. To sú napríklad pesničky „I’m Yours“ od Jasona Mraza či „Love on Top“ od Beyoncé. Inštrumentálna hudba môže takisto pôsobiť menej rušivo než tá s textom.

Existuje mnoho spôsobov, ako hudba dokáže ovplyvňovať našu schopnosť sústrediť sa. Jej počúvanie napríklad znižuje stres a hladiny kortizolu. Vďaka tomu vie časť mozgu zodpovedná za sústredenie pracovať bez prerušenia. Táto časť je zas priamo spojená s oblasťami, ktoré spracovávajú emócie.

Hudba, ktorá v nás vyvoláva emócie, preto dokáže znižovať schopnosť koncentrovať sa. Na druhej strane, potláčanie pocitov takisto nie je práve najlepším riešením, pretože tie negatívne potom v mozgu ostávajú. „Môžete sa vtedy snažiť najviac, ako viete, aj tak sa prestanete sústrediť,“ uzavrela Pillayová.