Pri dovoze agroproduktov z Ukrajiny na Slovensko platí už len legislatíva EÚ. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý na piatkovom rokovaní schválila dočasne poverená vláda.

Slovenský zákaz dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny na územie SR a zavedenie osobitného režimu tranzitu zásielok agroproduktov cez územie Slovenska sa formálne ruší. „V tejto oblasti platí už len legislatíva EÚ,“ potvrdil Andrej Wallner z odboru komunikácie MPRV.

Opatrenia Európskej komisie vstúpili do platnosti 2. mája a potrvajú do 5. júna. Počas tohto obdobia môžu byť semená pšenice, kukurice, repky a slnečnice s pôvodom na Ukrajine naďalej uvádzané do voľného obehu v celej EÚ okrem piatich členských štátov v jej susedstve – Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Ukrajinské produkty môžu cez tieto krajiny aj naďalej prúdiť prostredníctvom spoločného colného tranzitného postupu alebo môžu byť prepravované na územia mimo EÚ.