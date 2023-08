Žiadny policajný prevrat sa na Slovensku nekoná. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v piatok po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. „Prebieha vyšetrovanie trestných činov, o rozsahu ktorých sa už veľa v médiách popísalo. Viacerí páchatelia alebo podozrivé osoby sa už k týmto skutkom priznali, ďalší sú obvinení alebo obžalovaní, mnohí z nich sú dokonca už právoplatne odsúdení,“ povedala.

Podľa svojich slov chápe, že mnoho ľudí je v súčasnosti zmätených a už nevedia, čomu veriť. Avšak ani takáto situácia neoprávňuje politikov k predčasným záverom. Zdôraznila, že v právnom štáte môže dať jedinú právoplatnú odpoveď o zákonnosti a dôvodnosti konania iba dozorujúca prokuratúra a príslušné súdy. Čaputová zároveň uistila občanov, že všetky dotknuté inštitúcie vedú ich námestníci a ich riadny chod je zabezpečený.

Polícia je pod kontrolou prokuratúry a súdov

Klamstvá šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že bola vopred informovaná o trestných stíhaniach a dala k nim súhlas, doplní podľa svojich slov k návrhu na súd, ktorý onedlho voči Ficovi podá. „Samozrejme, je to úplná lož. Akékoľvek informovanie akéhokoľvek politika o pripravovaných krokoch polície by bolo nezákonné a voči všetkým týmto falošným obvineniam sa budem brániť,“ vyhlásila prezidentka.

Podčiarkla, že postup polície sa deje pod kontrolou prokuratúry a súdov. „Legitímny priestor na vyvodenie zodpovednosti v polícii by sa otvoril vtedy, ak by súdy po postupe polície skonštatovali nedôvodnosť trestného stíhania. Dnes v tejto situácii nie sme,“ uviedla.

Slovensko je stále právny štát

Premiér Ľudovít Ódor ubezpečil občanov, že Slovensko je stále právny štát a nezávislosť polície prokuratúry a súdov nikam nezmizla, čo však samozrejme neznamená, že si môžu robiť, čo chcú. „Ak sa vám niekto snaží nahovoriť opak, neverte im,“ skonštatoval. Podľa jeho slov je nepredstaviteľné bez akýchkoľvek dôkazov politicky a mocensky zastrašovať orgány činné v trestnom konaní.

„Žijeme zvláštnu dobu, nezmysly zaplavujú mediálny priestor. Udalosti tohto týždňa sú ukážkou toho, ako istá skupina ľudí používa klamstvo v priamom prenose, šíri strach a nenávisť s jediným cieľom – zneistiť spoločnosť a zbierať politické body. Človek na Slovensku by sa mal pomaly hanbiť za to, že sa odmieta nechať korumpovať a rozkrádať krajinu,“ reagoval premiér na tlačovky Smeru-SD.

Premiér žiada politikov o zdržanlivosť

Zároveň uistil ľudí na Slovensku, že im krajinu nik neunáša. O štvrtkových policajných zásahoch sa podľa svojich slov dozvedel z médií a spolu s prezidentkou konajú striktne v medziach zákona. „Chápem, že pre niekoho to môže byť šokujúca informácia, ale rád by som pripomenul, že už nežijeme v dobe „našich ľudí“,“ povedal Ódor. Zároveň poukázal na to, že on sám nie je členom žiadnej politickej strany a pre neho neexistuje niečo ako opozícia a koalícia.

Najbližšie hodiny ukážu, či sa s obvineniami polície stotožní aj prokuratúra a súdy. „Oni, a nie politici, nie prezidentka či premiér rozhodnú o tom, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu zákona. Pre mňa sú kľúčové dôkazy a nie pocity, žiadny cisár to nie je, ktorý by ukazoval prstom dole alebo hore, a nie je to ani žiadny „krstný otec“, ktorý by o tom rozhodoval,“ uzavrel. Politikov preto žiada o zdržanlivosť.

Prezidentka požiadala premiéra Ľudovíta Ódora o zvolanie Bezpečnostnej rady SR po tom, čo vo štvrtok ráno NAKA v rámci akcie Rozuzlenie obvinila podnikateľa Petra Košča, ktorý má mať silný vplyv na tajnú službu, súčasného šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča, ako aj jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského, expolicajta Jána Kaľavského a exsiskára Martina Ciriaka. Obvinení sú zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Hlavou zločineckej skupiny, ktorá mala sabotovať vyšetrovanie korupčných káuz, má byť podnikateľ Peter Košč.