Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala členov úradníckej vlády na Slovensku. Novým premiérom sa stal Ľudovít Ódor, ktorý prišiel z funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a vymenil na pozícii Eduarda Hegera (Demokrati).

Úradnícka vláda na Slovensku Premiér: Ľudovít Ódor

Podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov: Lívia Vašáková

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Peter Balík

Ministerstvo financií: Michal Horváth

Ministerstvo hospodárstva: Peter Dovhun

Ministerstvo dopravy a výstavby: Pavol Lančarič

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: Jozef Bíreš

Ministerstvo vnútra: Ivan Šimko

Ministerstvo obrany: Martin Sklenár

Ministerstvo spravodlivosti: Jana Dubovcová

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: Miroslav Wlachovský

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Soňa Gaborčáková

Ministerstvo životného prostredia: Milan Chrenko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Daniel Bútora

Ministerstvo kultúry: Silvia Hroncová

Ministerstvo zdravotníctva: Michal Palkovič

Čaputová očakáva pragmatický výkon

S vládou Ľudovíta Ódora sú spojené očakávania smerujúce k upokojeniu situácie aj praktickým riešeniam. Prezidentka Čaputová to uviedla v príhovore po vymenovaní nového kabinetu. Zároveň poďakovala za službu odchádzajúcej vláde Eduarda Hegera.

„V rámci agendy vlády očakávame čo najlepší a najpragmatickejší výkon. Či už ide o implementáciu reforiem, napríklad v oblasti spravodlivosti, školstva, napĺňanie ďalších míľnikov plánu obnovy, ale určite aj v oblasti prípravy štátneho rozpočtu a krokov k udržateľnosti verejných financií,“ skonštatovala prezidentka.

Ak sa členom vlády podarí napriek ich rozdielom komunikovať a spolupracovať korektne a so vzájomným rešpektom, bude to podľa Čaputovej presvedčivá ukážka a povzbudivý príklad, že to môžu dokázať aj ostatní. „Bude to dôkaz, že výkon verejnej služby môže byť predovšetkým profesionálnou prácou a rozdielnosti môžu slúžiť na hľadanie najlepších riešení, nie na deštrukciu,“ vyhlásila.

Od kabinetu očakáva tiež, že bude súčasťou protiváhy proti populizmu a klamstvám, ale aj že bude udržiavať vecnosť a vysokú komunikačnú kultúru a prejavovať rešpekt k druhým.

Vláde Eduarda Hegera poďakovala prezidentka za jej službu pre Slovensko. Vyzdvihla dôležité reformy v oblasti justície, školstva či národných parkov, ako aj splnené míľniky plánu obnovy. Poukázala aj na fungujúce podporné schémy pre podniky, samosprávy a domácnosti týkajúce sa kompenzácie pre energetickú krízu. Ako poznamenala, problémom kabinetu, ktorý urýchlil aj jeho koniec, bol neustály súboj a hádky.

Ódor zdôraznil konkurencieschopnosť Slovenska

Nová vláda chce priniesť pokoj aj odbornosť. Uviedol to premiér Ľudovít Ódor potom, ako ho do funkcie vymenovala prezidentka Čaputová. „Našou spoločnou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, toleranciu a v neposlednom rade kultivovanú diskusiu. Ukázať, že sa to dá aj inak,“ povedal.

Deklaroval, že do volieb zabezpečia riadny chod štátu. „Našou prioritou bude okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska,“ doplnil.

Krátkodobými prioritami nového premiéra Ódora sú zabezpečenie riadneho chodu štátu do predčasných parlamentných volieb, príprava zodpovedného rozpočtu na budúci rok a proeurópska zahraničná politika. Za priority v prospech budúcnosti Slovenska označil efektívne využívanie európskych peňazí, udržanie talentovaných ľudí v krajine a pomoc slabším. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Je dôležité, aby sme definovali len zopár priorít a tie aby sme vedeli aj dodržať. Popritom budeme riešiť všetko, čo život prináša," skonštatoval premiér. Ako vysvetlil, všetkých členov vlády požiadal o definovanie troch priorít súvisiacich s aktuálnym problémami a troch týkajúcich sa budúcnosti Slovenska. Tie chce kabinet rozpracovať a prediskutovať s politickými lídrami, hoci ich nebude môcť uviesť do života. Svoje priority predstaví vláda podrobnejšie v programovom vyhlásení.

Ódor pomenoval aj päť princípov, ktorými sa chce jeho vláda riadiť. Priniesť chce pokoj, stabilitu a kultivovanú diskusiu. Dôraz bude klásť aj na odbornosť. Ako načrtol premiér, jeho kabinet má veľkú ambíciu posunúť krajinu dopredu. Pre novú vládu je dôležitá aj budúcnosť. Ďalším princípom je spájanie, nechce otvárať citlivé kultúrno-etické témy.

„Budeme prinášať témy, ktoré nás spájajú, kde máme všetci spoločný záujem," avizoval premiér. Na záver podčiarkol službu krajine. Kabinet chce zabezpečiť kontinuitu na začiatku aj po konci svojho pôsobenia.