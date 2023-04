Mestá, obce a vyššie územné celky dostanú do 28. apríla tohto roka od štátu 244,3 milióna eur, ktoré budú slúžiť ako pomoc pri platení zvýšených súm za energie. Ide o výšku dane z príjmov právnických osôb určenú zákonom na tento rok po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok.

Mestá a obce z tejto sumy dostanú viac ako 171 miliónov eur a vyššie územné celky 73,3 milióna eur. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novelu zákona schválil parlament na konci marca v zrýchlenom konaní.

„Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie, pričom pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva bude nabiehať postupne," uviedlo ministerstvo financií.

Sumu 244,3 milióna eur štát samospráve poskytne na preklenutie obdobia do poskytnutia tejto pomoci a na to, aby mali mestá, obce a vyššie územné celky k dispozícii potrebnú likviditu na úhradu faktúr. „Po poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu si samospráva tieto sumy refunduje so zaplatenými faktúrami zo zdrojov z dane z príjmov a bude ich môcť použiť na plnenie svojich úloh," tvrdí rezort financií.