Zlatý vek nulových úrokových sadzieb sa skončil. Jedným z jeho pozostatkov sú rekordné zisky veľkých investičných bánk. Nemalú zásluhu na tom majú aj rady šikovných pracovníkov, ktorým teraz ukazujú dvere, upozorňuje The Economist.



Mnoho firiem na Wall Street ešte pred zverejnením príjmov za druhý štvrťrok pristúpilo k znižovaniu počtu svojich zamestnancov. Goldman Sachs sa začiatkom roka rozlúčil s 3 200 ľuďmi; zamýšľa prepustiť ďalších 250 – tentoraz väčšinou z radov seniorov. Morgan Stanley vypovedal zmluvy trom tisíckam, Bank of America znižuje svoje stavy o štyritisíc a Citigroup prepustí až päťtisíc ľudí. Prepúšťanie zvažujú aj Accenture a KPMG.



Ide o dôležitú životnú zmenu nielen pre samotných prepustených, ale aj ranu pre mesto New York. Tak, ako čistky v oblasti technológií poškodili San Francisco, prepúšťanie vo finančných inštitúciách poškodí „Veľké jablko“. Podľa ekonóma z Kalifornskej univerzity v Berkeley Enrica Morettiho každé zo „znalostných pracovných miest“, vďaka ktorým sú mestá ako New York a San Francisco úspešné, vytvára ďalších päť pozícií v oblasti služieb – niektoré veľmi dobre platené (napríklad právnici), iné menej (ako baristi). Prepúšťanie na Wall Street tak môže dokonca spomaliť ekonomiku New Yorku.

Faktom je, že banky počas covidovej pandémie neprosperovali tak dobre ako technologické firmy. Pracovná sila spoločnosti Meta sa medzi rokmi 2019 a 2022 takmer zdvojnásobila; odvtedy firma prepustila asi polovicu nových prírastkov.

Pracovná sila spoločnosti Goldman sa medzi závermi rokov 2019 a 2022 rozšírila o niečo viac ako štvrtinu, z približne 38- na vyše 48-tisíc zamestnancov. Prepustením približne 3 450 ľudí firma odťala jednu tretinu tohto nárastu.



Ostatné banky sa zmenšovali o niečo pomalšie. V Morgan Stanley, kde zamestnanosť v rovnakom období takisto vyskočila o jednu tretinu, sa uvoľnila len jedna osmina tohto nárastu. V Citigroup je to podobný príbeh. V JPMorgan Chase, výkladnej skrini Wall Street, zatiaľ ani nedošlo k veľkému prepúšťaniu.



Aby sa však finančné inštitúcie vrátili na úroveň pred pandémiou, vlny výpovedí by museli byť niekoľkonásobne väčšie. Zatiaľ je stav taký, že hoci banky spaľujú tuky, ešte nevyzerajú štíhlo, konštatuje The Economist.