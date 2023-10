Slovensko má záujem riešiť problém transportu ukrajinského obilia, čo si vyžaduje nielen investície, ale aj ďalšie rokovania.

Poverený minister dopravy Pavol Lančarič o tom informoval po stretnutí s výkonným podpredsedom Európskej komisie pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozefom Bírešom v prekladisku v Čiernej nad Tisou.

„Musíme vedieť, koľko tisíc ton obila bude Slovenskom prechádzať," povedal Lančarič s tým, že to bude komplikovanejší proces.

Z celkovej sumy 130 miliónov eur, o ktorej sa hovorí v súvislosti s prepravou obilia z vojnou postihnutej Ukrajiny, má Európska komisia poskytnúť 68 miliónov eur. „To znamená, že to nie je grant. Nepokrýva to celú sumu," podotkol minister dopravy.

Chápe isté dôvody na strane Európskej komisie, pokiaľ ide o tranzit obilia. „Ak sa nepodarila táto vec na paneurópskej báze vo veľkom, tak ju teraz skúšame trochu v menšom, v spolupráci Ukrajiny, Slovenska a Talianska," priblížil Lančarič.

Táto trojica krajín sa podľa neho pokúsi vytvoriť koridor solidarity a ak to umožní zvýšiť prepravu ukrajinskej produkcie do prístavov, môže to byť dobrý príklad pre iné krajiny, napríklad pre Maďarsko.