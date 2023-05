Ukrajinský vývoz obilia sa spomaľuje v dôsledku neistoty v súvislosti s takzvanou obilnou dohodou, ktorej platnosť sa končí 18. mája. Prepravné spoločnosti sa obávajú, že dohoda sa zastaví vo chvíli, keď sa ich loď vydá na cestu. Zástupcovia Turecka, Ruska, Ukrajiny a OSN sa na predĺžení nezhodli. Nedohodli sa ani na povolení prepravy ďalších lodí nad rámec tých, ktoré už súhlas dostali.

Obilná dohoda umožnila obnovenie vývozu z ukrajinských prístavov, ktoré od začiatku vojny blokovala ruská Čiernomorská flotila. Kontrakt viedol k vývozu viac ako 29 miliónov ton poľnohospodárskych produktov. Zmluva bola niekoľkokrát predĺžená, ale Rusko v posledných týždňoch varovalo, že možno nebude súhlasiť s ďalším predĺžením.

Zástupca hovorcu OSN uviedol, že predstavitelia Turecka, Ruska, Ukrajiny a OSN sa v piatok nedohodli na udelení povolenia na prepravu poľnohospodárskych komodít novým lodiam. Potvrdil však, že inšpekcie a cesty lodí, ktoré medzičasom dostali povolenie na prepravu, budú pokračovať. V poslednom týždni počet plavidiel vyzdvihujúcich náklad v ukrajinských prístavoch klesol na dve denne. Predtým sa pritom nakladali naraz tri až štyri lode denne.

„V súčasnosti sa na obchode nepodieľame... Je to riskantné, pretože je veľmi ťažké predpovedať, čo sa stane. Situácia sa môže rýchlo zmeniť. Od momentu, keď súhlasíte, že vyzdvihnete náklad, až do chvíle, keď loď naozaj dorazí do cieľa,“ povedal výkonný riaditeľ prepravnej plavebnej spoločnosti Norden Jana Rindboa.