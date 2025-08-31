Objem kancelárskych prenájmov v Bratislave dosiahol v druhom štvrťroku 2025 celkovo 36 520 metrov štvorcových (m2), čo predstavuje medziročný pokles o 39 percent. Čistá nájomná aktivita zaznamenala 16 445 m2. Najväčšou transakciou bola renegociácia nájmu na ploche 9 240 m2 v krajnej časti mesta. Vyplýva to z aktuálnej správy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.
V druhom štvrťroku tvorili renegociácie kancelárskych priestorov v Bratislave 55 percent všetkých prenájmov. Nové nájmy predstavovali 35 percent, predprenájmy osem percent a expanzie iba dve percentá. Najaktívnejší bol verejný sektor s 31 percent, ďalej nasledovali odborné služby a IT sektor, ktoré mali zhodne po 13 percent. Rástol najmä dopyt po modernejších a udržateľnejších budovách. Celkovo 82 percent prenajatých priestorov bolo v budovách triedy A+ a A.
Celková miera neobsadenosti sa v druhom štvrťroku znížila na 12,59 percenta, medzikvartálne ide o pokles o štyri bázické body. Najnižšiu neobsadenosť dosahuje v Bratislave centrum mesta, konkrétne 6,7 percenta. Ďalej nasleduje lokalita pri rieke, respektíve na brehu Dunaja s 8,32 percenta. Naopak, nárast na úroveň 17,65 percenta zaznamenala krajná časť mesta, čo naznačuje meniace sa preferencie nájomcov. Na základe novej metodiky výpočtu ponuky kancelárskych priestorov, ktorá sa zameriava výlučne na komerčne dostupné budovy, je celková upravená miera neobsadenosti 14,41 percenta.
„Nová metodika prináša realistickejší obraz o trhu a jasne ukazuje, že dopyt po kvalitných a udržateľných priestoroch je naďalej silný. Aj napriek mierne vyššej miere neobsadenosti ostáva ponuka moderných kancelárií obmedzená, čo tlačí nájmy nahor,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností spoločnosti Oliver Galata.
CBRE priblížila, že developerská aktivita je obmedzená, hoci niekoľko projektov je vo výstavbe. Medzi kľúčový pripravovaný projekt patrí administratívna budova Zváračák s výmerou 4 000 m2, ktorá by mala byť dokončená do konca tohto roka. Projekty ako Dunaj s plochou 7 300 m2 a Ganz House s výmerou 9 400 m2 by mali byť dokončené v budúcom roku. Ďalší prírastok kancelárskych priestorov sa očakáva v roku 2027, a to vrátane projektov Chalupkova Offices (19 500 m2), Istropolis Atrium (15 500 m2) a nového sídla Západoslovenskej energetiky (10 000 m2).
„Obmedzená dostupnosť moderných priestorov vytvára tlak na rast cien, najvyššie dosiahnuteľné nájmy sú na úrovni 20,50 eura na m2 za mesiac, čo je medziročný nárast o osem percent,“ dodala spoločnosť.