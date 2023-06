Premiér je skeptický, že jeho vláda dostane v Národnej rade SR dôveru. Vláda si uvedomuje, že by nemohla prijímať zásadné politické rozhodnutia, a to pre časovo obmedzený mandát. V programovom vyhlásení vlády (PVV) sú uvedené základné priority a úlohy vlády. Uviedol to politológ Juraj Marušiak.

„Niektoré ciele možno vnímať ako priveľmi všeobecne stanovené, priveľmi dlhodobo stanovené, na druhej strane aj sám premiér vo svojom vyjadrení ambície minimalizuje,“ uviedol politológ. V PVV sú uvedené základné body ako zabezpečenie riadneho chodu štátu, kontinuita zahraničnej politiky či príprava štátneho rozpočtu.

Marušiak zdôrazňuje, že táto vláda sa osobitne musí zamerať na prípravu plánu v oblasti finančnej politiky. Realizácia a implementácia tohto plánu bude podľa neho závisieť od novej vlády, ktorá sa ujme moci po voľbách.

Vláda podľa politologičky Dariny Malovej pripravovala PVV s vedomím, že nezíska dôveru NR SR. Potešujúce pre ňu je, že v PVV nie sú iba prázdne sľuby a snažia sa realizovať opatrenia v čo najkratšom čase.

„Mňa veľmi potešilo, že vláda chce s pomocou špičkových medzinárodných organizácií, ako je Európska únia, Európska komisia a Organizácia pre hospodársku komunitu a rozvoj urobiť analýzu toho, prečo u nás už pomaly 20 rokov máme problém s čerpaním eurofondov,“ dodala Malová.