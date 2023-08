Premiér Ľudovít Ódor podá návrh na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča na najbližšom rokovaní vlády v stredu. Meno jeho nástupcu zatiaľ nemá. Pripustil, že tajnú službu by do volieb mohol viesť námestník. Odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana neplánuje. Informoval o tom v pondelok.

„Zotrvanie Aláča na pozícii by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí a podkopávalo by vzájomnú dôveru," povedal Ódor. Zdôraznil, že sa nerozhoduje na základe emócií, ale na základe faktov a riadi sa zákonom.

Zlý signál dovnútra

Za rozhodnutím o odvolaní riaditeľa tajnej služby si s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou stoja. Premiér má informácie, že prebehli nejaké úkony zo strany prezidentky na zbavenie mlčanlivosti Aláča.

Ódor si nemyslí, že v takejto situácii by bolo dobré odvolať hlavu polície. Hamran má podľa neho výsledky a ukazuje, že vyšetrovatelia bojujú so zločinom, ktorý na Slovensku bol. „Aký by to bol signál dovnútra? Nekonajte nič, lebo potom sa začne krik, ak naozaj pôjdete na citlivé miesta. Nie je to dobrý signál dovnútra očisty štátu," podotkol. Hamrana by odvolal len na základe dôkazov.

Obvinenia voči Aláčovi

Hlava štátu v pondelok dočasne pozbavila Aláča výkonu štátnej služby. Jeho ponechanie vo výkone štátnej služby by podľa nej ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je efektívne fungovanie domácich a zahraničných partnerských vzťahov založených na vzájomnej dôvere. SIS povedie jeho námestník.

Voči Aláčovi vzniesli minulý týždeň obvinenie zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.