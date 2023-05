Kontroly na hraniciach, ktoré sú dočasne obnovené do 8. júna, nesúvisia iba s konferenciou Globsec, ale aj ďalšími podujatiami. Cieľom kontrol je monitorovať situáciu a v prípade potreby mať pripravené sily, ktoré by mohli zakročiť. Premiér Ľudovít Ódor to uviedol vo štvrtkovej Hodine otázok v Národnej rade na otázku poslankyne Romany Tabák (nezaradená).

„Je to súhra viacerých okolností," načrtol predseda vlády. Odvolal sa pritom na rozhovor s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, ktorý sa obáva najmä stretnutia motocyklového klubu Hell Angels a koncertu hudobnej skupiny prepojenej na tento klub. Konajú sa aj ďalšie podujatia, napríklad triatlonové preteky.

Kontroly podľa premiéra nebudú všade. „Dokonca sa môže stať, že kontroly nebudú nikde, len tam budú príslušníci pripravení zakročiť v prípade potreby," vysvetlil s tým, že o použití síl bude na základe operatívnych informácií rozhodovať operatívny štáb. Poznamenal, že o zavedení kontrol rozhodla ešte predošlá vláda. Aktuálny kabinet odborníkov vyčlenil vojakov na pomoc polícii.