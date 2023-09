Súčasná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcoročných európskych voľbách nebude uchádzať o kreslo v Európskom parlamente. Aj napriek tomu by sa však mohla po druhýkrát stať predsedníčkou Európskej komisie.

Dôjsť by k tomu mohlo v prípade, ak by sa stala volebnou líderkou, takzvaným „spitzenkandidatom“, stredopravej Európskej ľudovej strany (EPP). Či sa však von der Leyenová chopí tejto pozície, zatiaľ nie je jasné, píše Politico, ktoré o situácii informoval zdroj blízky von der Leyenovej.

Ak by sa von der Leyenová rozhodla viesť kandidátku EPP iba pre znovuzvolenie na pozíciu predsedníčky EK, nemusela by v Nemecku viesť volebnú kampaň a jej meno by sa neobjavilo ani na tamojších hlasovacích lístkoch.

Takáto možnosť znovuzískania jednej z najvplyvnejších pozícií v rámci štruktúr Európskej únie pobúrila členov Európskej strany zelených.

„Bolo by to neakceptovateľné odmietnutie európskej demokracie,“ vyjadrili sa vo vyhlásení europoslanci za „zelených“ Mélanie Vogelová a Thomas Waitz. Dodali, že „občan má právo vedieť, koho jeho hlas posunie do kresla predsedu Európskej komisie“.

Ak by sa von der Leyenová chopila líderskej úlohy v strane, v takom prípade by sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavila na volebných plagátoch EPP či v televíznych debatách. To by aspoň čiastočne mohlo zmierniť kritiku „zelených“ o tom, že ľudia nevedia, kto sa vďaka ich hlasom stane predsedom EK.

Von der Leyenovú Vogelová aj Waitz v každom prípade vyzvali, aby sa „prestala skrývať“ a urýchlene oznámila, či bude „spitzenkandidatom“ Európskej ľudovej strany.