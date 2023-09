Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík po zverejnení exit pollu v televízii Markíza zablahoželal kolegom z hnutia Progresívne Slovensko k víťazstvu v parlamentných voľbách.

K výsledku vlastnej strany poznamenal, že by to bolo piatykrát, čo by sa strana SaS dostala do parlamentu. „To nie je maličkosť, neviem, či nie sme druhá najúspešnejšia strana v histórii Slovenska,“ povedal. Čo sa týka budúcej vládnej koalície, ak by sa podľa Sulíka parlamentné voľby skončili tak, ako naznačuje exit poll, nevyzeralo by to až tak zle. „Na skladanie koalícií je však zajtra a ďalšie dni času dosť,“ zdôraznil. Ako dodal, obzvlášť ho teší, že podľa výsledkov exitpollu v parlamente niekoľko strán nie je.