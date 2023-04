Predaj energetických nápojov pre mladých do 15 rokov by sa mohol obmedziť. Vyplýva to z návrhu na vydanie zákona o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov, ktorý do parlamentu predložila skupina poslancov Národnej rady SR. Účinnosť zákona sa navrhuje od roku 2025.

Cieľom ochrana zdravia

„Cieľom návrhu zákona je ochrana zdravia osôb mladších ako 15 rokov, a to formou prijatia obmedzujúcich opatrení pri predaji a ponuke energetických nápojov. Práve u mladých ľudí je vysoké nebezpečenstvo dosahov na zdravie. Detskému organizmu spôsobuje problémy najmä vysoká dávka kofeínu a ďalších stimulačných alebo tonických látok, ktoré sa v energetických nápojoch nachádzajú,“ zdôvodnili v materiáli k návrhu predkladatelia.

Pri dlhodobom používaní môžu byť podľa nich energetické nápoje rizikom pre srdcovocievny systém, môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, arytmiu, čo sa môže skončiť až na centrálnom príjme a hospitalizácii. U detí môže dôjsť k narušeniu biologických rytmov, môžu mať problémy so spánkom či trpieť nespavosťou, prípadne sa dieťa môže začať správať agresívne. Známe sú aj prípady záchvatov a halucinácií. Škodlivé sú aj enormné množstvá cukru, ktoré energetický nápoj obsahuje. To môže viesť k obezite a problémom s ňou súvisiacich, napríklad kardiovaskulárnym chorobám, cukrovke a dne.

Európske štatistiky o konzumácii

Štatistiky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín podľa predkladateľov poukazujú na realitu konzumácie energetických nápojov u približne 68 percent osôb vo veku od 10 do 18 rokov, pričom 12 percent z nich vypije až 4,5 litra energetického nápoja každý mesiac, a sú teda považovaní za „vysoko chronických konzumentov“, ktorí pijú kofeínové nápoje viac ako štyrikrát týždenne. Až 18 percent detí od troch do desiatich rokov si tiež dopraje kofeínové nápoje.

Predkladatelia dodali, že o celoplošnom zákaze na úrovní EÚ sa uvažovalo v roku 2015.