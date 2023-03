Rýchly a neustály rast priemyslu s balenou vodou, ktorého hodnota je 270 miliárd dolárov, podkopáva medzinárodné ciele v oblasti poskytovania prístupu k bezpečnej pitnej vode. Podľa agentúry Bloomberg to vyplynulo z novej správy jedného z think-tankov OSN.

Štúdia analyzovala údaje zo 109 krajín a k jej zverejneniu došlo týždeň pred Svetovým dňom vody (22. marec) a konferenciou o vode, ktorá sa má uskutočniť v americkom meste New York. Priemysel s balenou vodou podľa výsledkov správy v období rokov od 2010 do 2020 vzrástol o 73 percent a do roku 2030 by sa mal zdvojnásobiť na 500 miliárd dolárov.

OSN v roku 2015 prijala súbor cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom jedným z nich je práve univerzálny prístup k bezpečnej pitnej vode. Odhaduje sa, že k roku 2020 tento prístup celosvetovo nemali až dve miliardy ľudí.

Autori správy zistili, že rast priemyslu s balenou vodou spomaľuje dosahovanie cieľov, pretože „odpútava pozornosť od rozvojových snáh a smeruje ju na menej spoľahlivú a menej cenovo dostupnú možnosť“. Okrem toho v tejto súvislosti dochádza aj k nesprávnemu prideľovaniu zdrojov. Poskytovanie bezpečnej vody zhruba dvom miliardám ľudí, ktorí k nej prístup nemajú, by si podľa záverov správy vyžadovalo ročne 114 miliárd dolárov, čo je menej než polovica toho, čo sa každý rok minie na balenú vodu.

Spoluautorka štúdie Zeineb Bouhlelová tvrdí, že spoločnosti predávajúce vodu svojím marketingom podkopávajú dôveru ľudí vo verejné vodovodné systémy. „Kohútiková voda je alebo môže byť v niektorých krajinách kvalitná, no obnova dôvery verejnosti si aj napriek tomu bude pravdepodobne vyžadovať rozsiahle snahy v oblasti marketingu či advokácie,“ dodáva Bouhlelová.

Niektoré komunálne vodovodné systémy naozaj nie sú bezpečné. Aj kvalita balenej vody sa však môže dramaticky líšiť a niekedy dokonca aj v rámci tej istej značky. Balená voda na rozdiel od tej kohútikovej nepodlieha rovnako prísnej kontrole kvality, a preto nie je až taká bezpečná, ako si verejnosť zväčša myslí. Čo je podľa autorov správy ešte horšie, priemysel s balenou vodou nie je na mnohých miestach transparentný, pokiaľ ide o to, koľko vody čerpá z verejných či miestnych vodovodných systémov.