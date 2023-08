Nákup potravín sa stal nebezpečnou záležitosťou. Nutričné hrôzy číhajú na každej poličke. Hotové jedlá sú plné soli a konzervačných látok, cereálie do mlieka sú sladšie než keksíky a spracované mäso obsahuje dusičnany a konzervačné látky, ktoré sa môžu pri varení premieňať na škodlivé zlúčeniny. Tieto zlé potraviny spadajú do kategórie „ultra-spracovaných potravín“ (USP), píše The Economist.

Súvis s ochoreniami

Doktor a moderátor Chris van Tulleken vo svojej novej knihe „Ultra-spracovaní ľudia“ tvrdí, že USP dominujú potravinárskym reťazcom bohatých krajín a postupne prenikajú aj do krajín s nízkymi a strednými príjmami. Tento rozmach zvyšuje obavy týkajúce sa ich vplyvu na ľudské zdravie.

Štúdia z roku 2019 odhalila súvis medzi konzumáciou USP a celkovým rizikom kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení, akým je mŕtvica. Z ďalšej nedávnej štúdie vyplynulo, že menšia konzumácia USP súvisí s nižším rizikom viacerých druhov rakoviny. Diéta bohatá na USP má zrejme vplyv aj na mikrobióm čriev a bilióny baktérií, ktoré rôznymi spôsobmi prispievajú k zdravému organizmu.

Tento druh asociatívnych štúdií ale nemôže dokázať príčinnú súvislosť. Ideálnou cestou by v tomto prípade boli randomizované kontrolované štúdie, no tie nemusia byť z etického hľadiska realizovateľné vzhľadom na možný škodlivý účinok týchto druhov stravovacích návykov. Napriek tomu existuje dostatok dôkazov o spojení mnohých zložiek USP, akými sú cukor, soľ, rafinované sacharidy a nasýtené tuky, so škodlivými zdravotnými účinkami.

Nové delenie

Koncept USP vytvoril brazílsky vedec Carlos Monteiro v roku 2009. Jeho tím výživových poradcov zistil, že hoci ľudia v Brazílii kupovali menej cukru a oleja, miera obezity a výskytu cukrovky druhého typu naďalej rástla. Monteiro a jeho tím odhalili, že títo ľudia prijímali viac cukru a tukov práve konzumáciou sladkostí, čipsov a hotových jedál s ich vysokým obsahom.

Monteiro preto prišiel s návrhom klasifikácie potravín, ktorá by zohľadňovala stupeň ich spracovania. Jeho systém Nova delí potraviny do štyroch kategórií: nespracované a minimálne spracované potraviny; spracované kulinárske ingrediencie; spracované potraviny; a ultra-spracované potraviny.