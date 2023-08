Prebytok obchodnej bilancie Nemecka sa v júni 2023 zvýšil na 18,7 miliardy eur z májových nahor revidovaných 14,6 miliardy eur. Ide o najväčší prebytok od januára 2021, keďže dovoz klesol o 3,4 percenta na 112,6 miliardy eur, zatiaľ čo vývoz sa posilnil o 0,1 percenta na 131,3 miliardy eur, oznámil to nemecký štatistický úrad.

Nemecký vývoz do krajín Európskej únie podľa predbežných údajov vzrástol o 1,3 percenta, z toho do eurozóny o 1,8 percenta. Dovoz z krajín EÚ však klesol o 3,1 percenta, pričom z eurozóny sa znížil o 4,1 percenta.

Export do krajín mimo EÚ sa znížil o 1,1 percenta. Medzi kľúčovými trhmi klesol vývoz do USA o 0,2 percenta a do Číny o 5,9 percenta. Dovoz z tretích krajín celkovo klesol o 3,7 percenta, pričom z USA sa znížil o 1,2 percenta. Na druhej strane sa zvýšili dovozy z Číny (5,3 percenta) a Ruska (16,5 percenta).

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkový nemecký export znížil o 1,9 percenta, zatiaľ čo dovoz klesol o 11,6 percenta.