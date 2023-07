Prebytok zahraničného obchodu sa v máji 2023 rozšíril, predovšetkým pod vplyvom tradičných sezónnych faktorov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovom zahraničnom obchode SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

„V porovnaní s aprílom sa takmer nezmenili ako dovozy, tak aj vývozy. Vývozy v kľúčovej kategórii strojov a prepravných zariadení však po slabšom apríli predsa len obnovili rast a tento rok sú spolu s cenovými vplyvmi hlavnými ťahúňmi zlepšovania bilancie zahraničného obchodu. Tá síce na ročnej báze ostáva v deficite, ktorý sa však pomerne rýchlo uzatvára, a zahraničný obchod sa pomaly, ale isto približuje opäť k vyrovnanej, respektíve prebytkovej bilancii,“ spresnil.

Aj v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala podľa Koršňáka zostať v prebytku. „K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba a slabnúca investičná aktivita. Zhoršujúca sa nálada domáceho priemyslu však naznačuje, že v úvode leta by (minimálne) dočasne mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu,“ dodal analytik UniCredit Bank.

Dáta podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, naznačujú, že prebytok zahraničného obchodu by mohol pokračovať aj v júni, hoci na nižších úrovniach. „Toto signalizuje, že aj v druhom štvrťroku by príspevok zahraničného obchodu k rastu HDP mohol dosiahnuť pozitívne hodnoty,“ doplnil Horňák.

„Do nasledujúcich mesiacov očakávame prejavujúci sa vplyv oslabujúcej globálnej aktivity, čo nám bude tlmiť aj exportnú výkonnosť. Výraznejšie a trvalejšie oživenie exportu bude závisieť od oživenia ekonomickej aktivity na hlavných exportných trhoch, najmä na európskom či nemeckom. To by mohlo nastať v závere tohto roka, respektíve v roku 2024,“ uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.

Štatistický úrad SR v piatok v predbežnej správe informoval, že zo Slovenska sa v máji 2023 vyviezol tovar v hodnote 9,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 3,5 percenta, na ktorom sa podieľal najmä vývoz automobilov. Celkový dovoz tovaru klesol v máji medziročne o 2,9 percenta na 8,8 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 686,1 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o viac ako 582 miliónov eur.