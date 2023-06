Trnava odstupuje od eurofondových projektov, na ktoré samospráva získala nenávratný finančný príspevok vo výške približne štyri milióny eur. Modernizácia verejného osvetlenia na jedenástich uliciach a rekonštrukcia kamerového systému v centrálnej mestskej zóne sa tak odkladá.

Mesto Trnava by nestihlo tieto projekty dokončiť do konca tohto roku, čo je posledný možný termín na čerpanie „starých“ eurofondov.

„My sme už od začiatku išli do toho s tým, že vyskúšame to, aj keď termíny boli totálne šibeničné. Dostali sme sa do bodu, keď by už nebolo možné stihnúť termín, ktorý bol vo výzve,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka. Problémy nastali podľa neho v procese verejného obstarávania, radnica ich nemohla ovplyvniť.

Trnava sa napriek tomu zámeru modernizovať verejné osvetlenie alebo kamerový systém nevzdáva. „Kľúčové je, že máme projektovú dokumentáciu vrátane stavebných povolení, a budeme sa uchádzať o peniaze opäť v novom programovom období,“ dodal Bročka na dnešnej tlačovej besede.

Trnava plánovala ešte v tomto roku zmodernizovať verejné osvetlenie na jedenástich frekventovaných uliciach v meste z nenávratného finančného príspevku určeného na moderné technológie. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, predpokladaná hodnota zákazky vyčíslila na 2,1 milióna eur.

Druhým plánovaným projektom bola kompletná rekonštrukcia kamerového systému v centrálnej mestskej zóne, ktorá sa už v žiadnom prípade nedá stihnúť.