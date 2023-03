Dve tretiny výrobných podnikov na Slovensku plánujú v tomto roku zvyšovať mzdy a takmer polovica chce tiež naberať nových zamestnancov. Nedostatok záujemcov sa budú snažiť kompenzovať pracovníkmi z krajín mimo Európskej únie. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom v tlačovej správe informovala personálna spoločnosť Grafton. Prieskum sa uskutočnil od 5. januára do 1. februára tohto roka a zapojili sa do neho respondenti z 207 spoločností.

Zvyšovanie miezd

Viac ako dve tretiny slovenských výrobných firiem v minulom roku plošne zvyšovali mzdy svojich zamestnancov a v takmer polovici firiem vzrástol aj počet pracovníkov. U 13 percent výrobných firiem sa mzdy zvyšovali individuálne a 17 percent spoločností mzdy nezvyšovalo. Žiadna zo sledovaných firiem však vlani nepristúpila aj napriek ťažkým časom k plošnému zníženiu miezd. Pätina zamestnávateľov, ktorí plošne zvyšovali mzdy, pristúpila k tomuto kroku počas vlaňajška opakovane.

„Aj napriek turbulentnej ekonomickej situácii sa zamestnávatelia snažia kompenzovať negatívny vplyv inflácie svojim zamestnancom a zvyšujú im mzdy,“ komentuje výsledky prieskumu riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre Slovensko Martin Malo.

Takmer polovica výrobných spoločností aj napriek problémom prijímala v minulom roku nových zamestnancov, viac ako tretina spoločností ich počet nemenila a 17 percent firiem svoj stav znižovalo. V tomto roku plánuje taktiež polovica slovenských výrobných podnikov naberať nových zamestnancov, ich zníženie plánuje však len 11 percent firiem.

Potreba zahraničnej pracovnej sily

Nezáujem Slovákov o výrobné profesie, ale tiež nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti podľa spoločnosti Grafton zdôrazňuje na slovenskom pracovnom trhu potrebu zahraničnej pracovnej sily.

„Naša krajina je však v porovnaní so západnou Európou pre cudzincov málo atraktívna, či už z hľadiska poskytovaných miezd, pracovného prostredia alebo ďalších oblastí pracovného a súkromného života," upozorňuje personálna spoločnosť. Z prieskumu vyplynulo, že približne u tretiny spoločností, ktoré zamestnávajú zahraničných pracovníkov, ich potreba vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla, polovica zachovala ich počet na rovnakej úrovni a len u 16 percent zamestnávateľov počet zahraničných pracovníkov klesol.