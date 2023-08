Za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Vyplýva to z aktuálnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu.

Prehnané štedré benefity

Kontrola, ktorú úrad uskutočnil v štátnom podniku Letové prevádzkové služby, sa týkala rokov 2019 až 2022 a súvisiacich období. Pre porovnanie, za prelet Maďarskom platia dopravcovia v tomto roku o viac ako polovicu menej. Na Slovensku je to 72,23 eura za traťovú jednotku, u našich južných susedov platia 33,68 eura.

„Osobné náklady tvorili v kontrolovanom období okolo 60 percent celkových nákladov tohto štátneho podniku. Môže za to aj neštandardne štedrá kolektívna zmluva, ktorá napríklad priznáva aj možnosť dvojročného odchodného pre niektoré pozície, na čo však podnik musí zarobiť. Vzdušný priestor Slovenska preto nie je využívaný tak, ako by mohol byť, výnosy štátneho podniku by mohli byť vyššie,“ zdôraznil predseda úradu Ľubomír Andrassy.

Šéf kontrolórov doplnil, že si uvedomuje, že leteckí dispečeri sú vysoko žiadaná, nedostatková a veľmi zodpovedná profesia. Sociálne benefity dohodnuté v kolektívnej zmluve je však podľa Andrassyho potrebné v tomto podniku zreálniť.

Priemerná hrubá mzda všetkých zamestnancov Letových prevádzkových služieb je zhruba päťtisíc eur, benefity leteckých dispečerov sú niekoľkonásobne vyššie.

Na základe zistení kontrolóri taktiež upozorňujú na chýbajúcu samostatnú aktuálnu koncepciu civilného letectva. „Treba určiť, ako poskytovať letecké služby aj na menších, stratových letiskách a taktiež vyriešiť financovanie modernizačného dlhu. Povinnosťou letových služieb je totiž poskytovať letové navigačné služby aj napriek ich stratovosti,“ upozornil Andrassy.

Riešenie problému

Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, aby zaviazal ministerstvo dopravy vypracovať koncepciu a stratégiu rozvoja civilného letectva, v ktorej by boli zadefinované požiadavky a rozsah služieb poskytovaných letových služieb na jednotlivých letiskách na Slovensku, spôsob riešenia nedostatočných výnosov na letiskách s nižšou letovou prevádzkou či zdroje na obnovu zastaraných zariadení.

„Kontrolóri v podniku zistili aj nedodržanie niektorých zákonov, a to zákona o štátnom podniku, Občianskeho zákonníka, zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov,“ doplnil úrad.