Investori si zvyknú preverovať ako firma najíma, ako získava prostriedky, ako manažuje zásobovacie reťazce, vedecký rozmer je im však často cudzí. Podľa Katie Raeovej, výkonnej riaditeľky fondu The Engine, je ideálny CEO startupu, ktorý chce riešiť klimatickú krízu vedec alebo inžinier.

„V prvých fázach života takej firmy sa nedá oddeliť veda od vedca.“

The Engine manažuje kapitál v hodnote približne 672 miliónov dolárov. Vznikla na MIT v roku 2016 ako reakcia na dlhodobo klesajúce investície do tzv „tough tech“, teda technológií, ktoré hľadajú riešenia na náročné problémy. The Engine dnes investuje do troch sektorov: do zmeny klímy, zdravotníctva a infraštruktúry. Približne polovica investícií práve mierila práve do firiem, ktoré hľadajú riešenia na klimatickú krízu.

K. Raeová tvrdí, že úspešné škálovanie klimatického startupu záleží na tom, ako dobre jeho vedenie rozumie problému, ktorý rieši. „Najlepší model je obklopiť schopného inžiniera ľuďmi, ktorí rozumejú biznisu.“

Podľa K. Raeovej o pravde jej slov vypovedá samotný úspech The Engine. Medzí úspešné investície fondu patrí napríklad Form Energy, ktorá tvrdí, že dokáže nahradiť uhoľné elektrárne novou generáciou batérií. Po piatich rokoch nákladných experimentov firma nedávno oznámila, že jedna z najväčších energetických firiem USA začne jej batérie používať na miestach, kde sa spaľovacie elektrárne vyraďujú.

Každá firma, uzatvára K. Raeová, čelí ekonomických a vedeckým rizikám. Väčšou hrozbou je však nečinnosť. „Pokiaľ nebudeme na existujúce planetárne hrozby reagovať dôkladnými vedeckými riešeniami, budeme mať skutočný problém.“