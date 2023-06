Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca plánuje stiahnuť svoje podnikanie z Číny a rozbehnúť ho samostatne v Hongkongu, prípadne v Šanghaji. Snaží sa tak ochrániť pred rastúcim geopolitickým napätím, informuje Financial Times. Anglo-švédsky výrobca liečiv začal pred niekoľkými mesiacmi rokovať o tomto zámere s bankami. Zaradil sa tak k rastúcemu počtu nadnárodných spoločností, ktoré túto možnosť zvažujú.

Začiatkom tohto mesiaca sa skupina Sequoia zo Silicon Valley, venujúca sa rizikovému kapitálu vyjadrila, že odčlení svoje podnikanie v Číne od operácií v USA a bude ho viesť ako „úplne nezávislý“ subjekt. Miliardársky zakladateľ Sequoia China Neil Shen povedal, že medzi oboma entitami skupiny je „teraz oveľa menej spoločného“.

Podľa plánov by AstraZeneca, ktorá je podľa trhovej hodnoty 183 miliárd libier (214 miliárd eur) najväčšou kótovanou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve, vytvorila samostatnú právnickú osobu, ale ponechala by si kontrolu nad obchodom v Číne. Myšlienka je „na stole už niekoľko rokov“, povedal zdroj z prostredia AstraZeneca. Vytvorenie samostatnej jednotky v Hongkongu alebo Šanghaji by firme mohlo pomôcť, aby nebola ovplyvnená politickými rozhodnutiam Číny voči zahraničným spoločnostiam.

Takisto by to mohlo uistiť investorov, že sú menej vystavení riziku súvisiacemu s politikou Číny. Nemenovaný konzultant farmaceutických spoločností uviedol, že presadzovanie domáceho kótovania by mohlo firme AstraZeneca pomôcť získať podporu Pekingu pri inovácii liekov a aj rýchlejšie schvaľovanie liečiv vyvinutých v Číne. Nebolo by to prvýkrát, čo by sa farmaceutická skupina snažila o samostatné financovanie svojich operácií v Číne. V roku 2017 AstraZeneca vytvorila spoločný výskumný a vývojový podnik s čínskym fondom. Tento podnik, Dizal Pharmaceutical, bol kótovaný v Šanghaji pred dvoma rokmi.

AstraZeneca je podľa tržieb najväčšia zahraničná farmaceutická spoločnosť v Číne, ktorá v prvom štvrťroku v krajine získala 1,6 miliardy dolárov. „Čína je pre AstraZenecu dôležitejšia ako (pre) iné veľké farmaceutické spoločnosti,“ povedal konzultant. Celkovo je pre farmaceutické spoločnosti atraktívnym trhom pre svoju veľkú a starnúcu populáciu, ktorá čoraz viac trpí chorobami spôsobenými fajčením, znečistením životného prostredia a západným spôsobom stravovania.

AstraZeneca uviedla, že má záujem naďalej uzatvárať dohody s čínskymi biotechnologickými firmami. Generálny riaditeľ Pascal Soriot v apríli povedal, že spoločnosť nemá „žiadne obmedzenia“ na nákup čínskych podnikov. V máji firma podpísala partnerstvo v hodnote 600 miliónov dolárov so spoločnosťou LaNova Medicines so sídlom v Šanghaji.