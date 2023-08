Priemerný pracovný deň sa za posledný rok skrátil o 37 minút. Menej ľudí si robí nadčasy, čo môže naznačovať, že manažéri v období po kovide čoraz viac dbajú na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.



Bloomberg informuje, že čas strávený v práci klesol na desať hodín z viac ako desať a pol na konci druhého štvrťroka 2022. Vyplýva to zo štúdie ActivTrak, ktorá analyzovala 38 miliónov hodín odpracovaných viac ako 134-tisícami zamestnancov na celom svete v odvetviach, ako sú finančné služby, zdravotníctvo či poisťovníctvo.



„To, čo tu vidíme, je skutočne zvýšenie efektívnosti,“ povedala viceprezidentka ActivTrak Productivity Lab Gabriela Mauchová. Štúdia tiež namerala pokles v počte nadmerne vyťažených zamestnancov alebo tých, ktorí často pracujú mimo bežného pracovného času (na 28 z 32 percent v predchádzajúcom roku). Táto zmena môže byť dobrým znamením pre duševné, fyzické a finančné zdravie zamestnancov.



Kratšie pracovné dni by mohli znamenať, že spoločnosti načúvajú „volaniu pracovníkov o pomoc v súvislosti so syndrómom vyhorenia,“ povedala G. Mauchová. Podľa štúdie však takmer jedna tretina zamestnancov naďalej máva pracovné dni, ktoré presahujú desať hodín.